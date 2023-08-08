الثلاثاء, 08-أغسطس-2023 الساعة: 08:52 م - آخر تحديث: 08:49 م (49: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
محمد شنيف.. كبير بإنسانيته وأخلاقه
راسل عمر القرشي
المُفكر الطبيب/ الأصبحي توقف قلبه الكبير عن الخفقان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن شهادة بن حبتور
محمد عبدالمجيد الجوهري
الانفجار الكبير بات وشيكاً
يحيى علي نوري
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - كشفت أخصائية الغدد الصماء، الدكتورة سفيتلانا كالينيتشينكو، أن الأشخاص الذين يعانون من داء السكري تسوء حالتهم الصحية في الصيف، كما يزداد خطر الإصابة بهذا المرض أيضا

إليكم أسباب الإصابة بمرض السكري صيفاً

المؤتمرنت -
إليكم أسباب الإصابة بمرض السكري صيفاً
كشفت أخصائية الغدد الصماء، الدكتورة سفيتلانا كالينيتشينكو، أن الأشخاص الذين يعانون من داء السكري تسوء حالتهم الصحية في الصيف، كما يزداد خطر الإصابة بهذا المرض أيضا في الصيف.

وقالت الأخصائية في حديث لـRT، إن سوء الحالة الصحية قد يكون مرتبطا بفقدان السوائل في الحر أو نتيجة تناول كمية كبيرة من الفواكه الحلوة ومواد أخرى غنية بالكربوهيدرات، وهذه جميعها ترفع مستوى الغلوكوز في الدم.

ووفقا لها، يفقد الشخص في الطقس الحار بالإضافة إلى الماء مع التعرق الأملاح (المركبات المعدنية الموجودة في أنسجة الجسم على شكل أملاح) التي تساعد على انتقال المواد المغذية في خلايا الجسم، وإخراج نواتج عملية التمثيل الغذائي، والحفاظ على توازن الماء في الخلايا واستقرار الحموضة. كما يختل توازن الالكتروليت ("الكهرل") في الجسم، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم.

وتشير إلى أن انتشار داء السكري مرتبط بنقص النشاط البدني والبقاء فترة طويلة تحت الشمس في الصيف. كما يمكن أن تحصل الإصابة بداء السكري على خلفية نقص فيتامين D الذي ينتجه الجسم في الشمس.

وبحسب الأخصائية، كقاعدة عامة، يسبب ضعف الكتلة العضلية وعنصر الحديد الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري. لأن الجسم ينتج كمية فائضة من الأنسولين، ولكن حساسية الخلايا تجاهه مفقودة. وهذا يعني أن النوع الثاني من داء السكري يمكن أن يصيب البدناء والنحفاء على حد سواء.

وتوصي الطبيبة من يعاني من النوع الثاني من داء السكري بتجنب تناول الكربوهيدرات البسيطة والسكر والعصائر.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: أكثر من 4 ملايين نازح من السودان
رياضة: اتلتيكو مدريد يحسم مستقبل موراتا
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء الحماسي
اقتصاد: الصين تسجل أكبر تراجع في صادراتها
أخبار: ترقيم 75 ألف وسيلة نقل.. إصدار 49 ألف رخصة قيادة
عربي ودولي: الأمطار تودي بحياة 38 شخصاً في نيبال
أخبار: حرارة مرتفعة.. أمطار غزيرة وبَرَد في هذه المناطق
أخبار: المشاط يتوعد العدوان بمواجهات عسكرية جديدة
فنون ومنوعات: ابنة طلعت زكريا تهدّد بمقاضاة هؤلاء
عربي ودولي: روسيا تعلن تقدم قواتها شرق أوكرانيا
رياضة: مانشستر يونايتد يتعادل مع أتلتيك بلباو
أخبار: الدرة يطالب بفتح رحلات سفر إضافية إلى القاهرة والهند
أخبار: 65 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: النواب يستعرض تقريراً بشأن تحصيل الموارد
علوم وتقنية: ماذا يفعل تدخين سيجارتين يومياً في جسمك؟
أخبار: اليمن يتسلم 300 جهاز كاشف وماسح ألغام
أخبار: فعالية تأبينية لفقيد الوطن علي أحمد أبو الرجال
عربي ودولي: قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيا
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
أخبار: الأرصاد يحذر مجدداً: أمطار ورياح وحبات بَرَد
رياضة: أرسنال يتوّج بلقب درع الاتحاد الإنجليزي
رياضة: باريس يرفض عرضاً سعودياً للتعاقد مع فيراتي
عربي ودولي: 3 شهداء برصاص الاحتلال في جنين
أخبار: الحديدة.. 58 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
أخبار: قطاع الاعلام بالمؤتمر يدين إغلاق منصات إعلامية يمنية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023