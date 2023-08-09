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المؤتمر نت - يعد النوم من أهم الجوانب التي تؤثر على صحة وجودة حياة الإنسان. ويقول الأطباء والخبراء إن الحصول على كمية كافية من النوم وتحديداً في ساعات مبكرة من الليل قد يكون له تأثير ملحوظ على صحتك

كيف يؤثر النوم المبكر على حياتك؟

المؤتمرنت -
كيف يؤثر النوم المبكر على حياتك؟
يعد النوم من أهم الجوانب التي تؤثر على صحة وجودة حياة الإنسان. ويقول الأطباء والخبراء إن الحصول على كمية كافية من النوم وتحديداً في ساعات مبكرة من الليل قد يكون له تأثير ملحوظ على صحتك.

وقال موقع “ذا هيلثي” إن العديد من الأبحاث الدراسات العلمية تعمقت في فحص فوائد النوم المبكر من جوانب متعددة، مثل الصحة الجسدية والصحة العقلية، إلى جانب تأثيره على أداء الإنسان اليومي.

فما هي فوائد النوم المبكر؟

أداء الدماغ: يساعد النوم المبكر على تعزيز وظائف الدماغ وزيادة الانتباه والتركيز أثناء اليوم.

الصحة العامة: يساهم النوم المبكر في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وخفض مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

المزاج والعاطفة: يمكن أن يؤدي الحصول على نوم كاف ومبكر إلى تحسين المزاج والعواطف الإيجابية، بينما قلة النوم قد تزيد من خطر التوتر والاكتئاب.

تنظيم الهرمونات: النوم المبكر ينظم إفراز الهرمونات المهمة مثل هرمون النمو وهرمونات التوازن الغذائي، مما يؤثر بشكل إيجابي على النمو والصحة العامة.

زيادة الإنتاجية: النوم والاستيقاظ مبكرا يمنح يومك وقتا إضافيا، مما يمكن أن يساعد على زيادة إنتاجيتك وإنجاز المزيد من المهام.

جودة النوم: النوم المبكر يساعد في الحصول على دورة نوم أفضل، الأمر الذي يسهم في الشعور بالراحة والاسترخاء.

نمط حياة صحي: النوم المبكر يسهم في إقامة نمط حياة صحي يشمل ممارسة التمارين الرياضية وتناول الوجبات في وقتها المناسب.

تنظيم الساعة البيولوجية: النوم المبكر يساهم في تنظيم الساعة البيولوجية لجسمك، مما يسهم في تحسين عمليات الهضم.​








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