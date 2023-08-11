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المؤتمر نت - بعد تنفيذ توجيهات المجلس السياسي الأعلى.. هكذا تبدو شوارع العاصمة صنعاء

بعد توجيهات السياسي الأعلى.. هكذا تبدو شوارع العاصمة صنعاء

المؤتمرنت -
بعد توجيهات السياسي الأعلى.. هكذا تبدو شوارع العاصمة صنعاء
دشن مكتب الأشغال العامة والطرق في أمانة العاصمة، اليوم، المرحلة الثانية لمشروع إنارة شوارع رئيسية في الأمانة بالطاقة البديلة، بتكلفة 66 مليونا و250 ألف ريال.

يشمل المشروع، كمرحلة ثانية، تركيب وتشغيل ألفين و240 كشافة اقتصادية، المسار الأول ابتداء من جولة الجامعة مروراً بجسر سبأ وشيراتون ونقم وصولاً إلى جولة وشارع تعز، والثاني شارع الدائري باتجاه جولة الرويشان وجسر وشارع الصافية انتهاء بجولة تعز.

وأوضح مدير مكتب الأشغال، المهندس عبدالسلام الجرادي، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى وجهود أمانة العاصمة لإنارة كافة شوارع العاصمة بالطاقة الشمسية.. مبيناً أن المرحلة الأولى استهدفت تركيب وتشغيل ألف و900 كشافة في عدد من الشوارع الرئيسية.

وأكد أهمية تنفيذ المشروع لإنارة كافة الشوارع والتقاطعات الرئيسية في أمانة العاصمة.. منوهاً بجهود مكتب الأشغال والفرق الفنية في تنفيذ أعمال تحسين إنارة الشوارع وأنفاق الجسور، وتركيب أعمدة جديدة مع كشافات إضاءة في مختلف مديريات الأمانة، خلال الفترة الماضية.

فيما أوضح مدير الإنارة في مكتب الأشغال، المهندس ثائر العبسي، أن الفرق الفنية لإدارة الإنارة في المكتب بدأت بتركيب كشافات اقتصادية بقوة 80 وات في شارع برلين، وجسر شيراتون، والدائري مدخل شارع الجزائر، حتى تقاطع السائلة، وشارع بيروت وغيره.

وأكد أن الفرق الميدانية تواصل العمل في تركيب وتشغيل كشافات جديدة في كافة الشوارع الرئيسية المستهدفة، بحسب خطة المشروع، وإزالة الكشافات القديمة.








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