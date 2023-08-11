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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن ارتفاع عدد الاصابات بكورونا حيث اصيب نحو 1.5 مليون شخص بالفيروس في العالم

كورونا يعود.. تسجيل نحو 1.5 مليون إصابة بالعالم

المؤتمرنت -
كورونا يعود.. تسجيل نحو 1.5 مليون إصابة بالعالم
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن ارتفاع عدد الاصابات بكورونا حيث اصيب نحو 1.5 مليون شخص بالفيروس في العالم خلال الفترة من العاشر من يوليو إلى السادس من أغسطس، وازداد عدد الإصابات بنسبة 80% مقارنة بالأيام الـ28 السابقة.

وذكرت المنظمة أنه تم تسجيل 149210 حالة إصابة و2560 حالة وفاة في العالم خلال اربعة أسابيع. وأكدت أن "كوفيد-19" "لا يزال يمثل تهديدا كبيرا" على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ، التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية في الخامس من مايو.

وأشارت إلى زيادة انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون". حيث تم رصده منذ التاسع من أغسطس في 48 دولة.








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