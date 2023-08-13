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المؤتمر نت - يحذر الأطباء من تجاهل الآلام التي نشعر بها فمن الممكن أن تدل على وجود حالات صحية خطيرة

لا تهملوا ألم الكتف.. فمؤشراته خطيرة

المؤتمرنت -
لا تهملوا ألم الكتف.. فمؤشراته خطيرة
يحذر الأطباء من تجاهل الآلام التي نشعر بها فمن الممكن أن تدل على وجود حالات صحية خطيرة.

فألم الكتف الذي يتعامل معه البعض على أنه ألم عادي وطبيعي، قد يكون مؤشرا على وجود التهاب حاد في المرارة والذي يسبب في بعض الأحيان عواقب مؤلمة ومميتة.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إن ألم الكتف قد يكون بسبب النوم بوضعية غير مريحة، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يكون علامة على وجود حالة خطيرة هي التهاب المرارة.

يبدأ التهاب المرارة على شكل ألم حاد مفاجئ في الجانب الأيمن العلوي من البطن قبل أن يبدأ بالصعود تدريجيا نحو الكتف الأيمن.

التهاب المرارة
يعتبر التهاب المرارة من المضاعفات السائدة لحصوات المرارة، وهو اضطراب يصيب المرارة يسبب خلل في مرور العصارة الصفراوية إلى الأمعاء الدقيقة مما يؤدي إلى انسداد القناة الصفراوية وتجمع العصارة في القناة فتحدث حالة الالتهاب ويحدث خلل في عملية هضم الدهون.

الأعراض

- ارتفاع في درجة الحرارة.
- قيء وغثيان.
- التعرق.
- فقدان الشهية.
- اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان).
- انتفاخ في البطن.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بضرورة طلب المشورة الطبية في حال الشعور بألم بطني مفاجئ وشديد، خاصة إذا استمر الألم لفترة أطول من بضع ساعات أو إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل اليرقان والحمى.

تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية التي يمكنك اتخاذها للمساعدة في تقليل فرص الإصابة بحصوات المرارة في اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وتقليل الأطعمة الغنية بالكوليسترول حيث يُعتقد أن الكوليسترول يساهم في تكوين حصوات المرارة.وكالات








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