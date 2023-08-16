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المؤتمر نت - تعرف الجلطات البقعية بأنها تأتي على شكل كتل صغيرة من الدم تشكّل مادة شبيهة بالهلام

3 نصائح للوقاية من تجلط الدم

المؤتمرنت -
3 نصائح للوقاية من تجلط الدم
تعرف الجلطات البقعية بأنها تأتي على شكل كتل صغيرة من الدم تشكّل مادة شبيهة بالهلام.

وفي حين أن كمية معينة من التخثر ضرورية لمنع النزيف المفرط، فإن الجلطات التي لا تذوب بشكل طبيعي يمكن أن تكون خطيرة.

وذلك لأنها يمكن أن تتفكك وتتنقل في أنحاء الجسم، ما قد يؤدي إلى قطع إمداد أعضاء معينة بالدم، ما يجعلها "قاتلا صامتا".

وقالت سيوبان ماكوتشين، أخصائية طب الأقدام الرئيسي ومديرة Market Street Clinic: "نمط الحياة المستقر مع حد أدنى من النشاط البدني أو ممارسة الرياضة يمكن أن يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية في الساقين والكاحلين والقدمين، ما يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم. وهذا يمكن أن يؤدي إلى الخفقان والتورم والاحمرار والدفء في الساقين والقدمين والذراعين. وثبت أنها مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها بسرعة، ما يؤدي إلى نوبات قلبية وسكتات دماغية وتلف في أعضاء الجسم".

ما الذي يمكن فعله لمنع تجلط الدم؟

- تمارين بسيطة وقصيرة
يمكن أن تؤدي فترات عدم الحركة الطويلة إلى ضعف الدورة الدموية؛ لمنع تجلط الدم، هناك تمارين بسيطة يمكنك القيام بها لتقليل خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة (DVT) - جلطة دموية في الوريد العميق.

وأضافت سيوبان: "حتى المشي لمدة 15 دقيقة يوميا قد ثبت أنه يزيد من تدفق الدم إلى الساقين والقدمين. ومن أجل دوران الكاحل لتحسين الدورة الدموية، ارفع قدميك قليلا عن الأرض متجها لأعلى وقم بتدوير الكاحلين في اتجاه عقارب الساعة، واستمر في ذلك لبضع ثوان ثم عد إلى وضع البداية وكرر ذلك 10 مرات. افعل هذا مرة أخرى بتدوير كاحليك عكس اتجاه عقارب الساعة"، وفقاً لروسيا اليوم.

- جوارب الوقاية من DVT
يمكن استخدام الجوارب الضاغطة لتخفيف الألم والتورم في الساقين والقدمين وتقليل احتمال الإصابة بجلطات الدم، ولكن يجب أن يتم تركيبها من قبل الطبيب ولا يمكن شراؤها بدون وصفة طبية من الصيدلية.

- تحدث إلى أخصائي
يمكن لأطباء القدم المساعدة على علاج ضعف الدورة الدموية في القدمين وتقديم المشورة لك بشأن التدابير الوقائية التي يمكنك اتخاذها لتقليل الجلطات النامية.

وقالت سيوبان: "يمكن لأطباء القدم المساعدة في إدارة تجلط الأوردة العميقة من خلال أدوية لتسييل الدم تسمى مضادات التخثر أو تقديم نصائح حول نمط العيش مثل التمارين المتكررة وشرب الماء لتحسين تدفق الدم".








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