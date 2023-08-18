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المؤتمر نت - اكتشف الخبراء أن العيون يمكن أن تكون نافذة على الدماغ، فبعض الإشارات التي تظهر عليها قد تكون منبها لخطر الإصابة بالخرف

احذروا.. 4 علامات مبكرة للخرف تظهر في العيون

المؤتمرنت -
احذروا.. 4 علامات مبكرة للخرف تظهر في العيون
اكتشف الخبراء أن العيون يمكن أن تكون نافذة على الدماغ، فبعض الإشارات التي تظهر عليها قد تكون منبها لخطر الإصابة بالخرف.

ويمنح تشخيص الحالة مبكرا الناس أفضل فرصة للسيطرة على المرض وتخفيف الأعراض.

ووجدت الدراسات سابقًا أن حالات مثل التعب وفقدان السمع واضطرابات النوم يمكن أن تتنبأ جميعها بخطر الإصابة بهذه الحالة.

وحذر يورن سلوت جورجينسين، أخصائي طب العيون من العلامات الأربع للخرف، التي يمكنك اكتشافها في العين.

وقال: “في بعض الحالات قد تكون هذه العلامات خفية وقد لا يمكن التعرف عليها على الفور، ومع ذلك في حالات أخرى قد تصبح ملحوظة بدرجة كافية”، وأوصى بمراقبة الأعراض التالية:

تغييرات في الرؤية

الأفراد المصابين بالخرف قد يواجهون صعوبة في الإدراك البصري، بما في ذلك صعوبة الحكم على المسافات أو تحديد الألوان والتباينات.

صعوبة القراءة أو الكتابة

الخرف يمكن أن يؤدي أيضا إلى مشاكل في فهم القراءة أو الكتابة بشكل متماسك أو فهم الرموز والأرقام.

الهلوسة البصرية

قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بالخرف من هلوسة بصرية (رؤية أشياء غير موجودة).

ضعف الذاكرة البصرية

قد يصبح استدعاء الوجوه أو الأماكن أو الأشياء أيضا تحديا للأفراد المصابين بالخرف.

إذا لاحظت أي علامات تحذيرية في العين فمن الضروري اتخاذ إجراء فوري والتحدث إلى طبيبك العام.

تشمل العلامات الأخرى للحالة ما يلي:

– فقدان الذاكرة.
– صعوبة في التركيز.
– صعوبة متابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة.
– تغيرات في المزاج.وكالات








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