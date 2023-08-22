المؤتمرنت -

ضبط كمية من الأدوية المهربة في الجوف

ضبطت وحدة مكافحة التهريب والهيئة العليا للأدوية بجمارك الحزم محافظة الجوف، كمية من الأدوية المهربة قادمة من المناطق المحتلة في محافظة مأرب.



وأوضحت وحدة المكافحة في بيان، أنه تم ضبط الأدوية المهربة وهي في طريقها إلى العاصمة صنعاء، وكانت مخفية داخل كراتين حليب لغرض التمويه.



وأفاد البيان بأن الكميات المضبوطة شملت 2826 فيالة ارتيسوناك، وستة آلاف فيالة بنزاثين بنزين بنسلين بالإضافة إلى عدد كبير من البواكت الفارغة لاستخدامها في أدوية أخرى.



وأشار إلى أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات سابقة نفذتها وحدة المكافحة والهيئة العليا للأدوية في إطار مهامها لحماية المواطنين والمرضى من الأدوية المهربة التي تعمل قوى العدوان على إدخالها إلى البلد.