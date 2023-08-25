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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر، من الأمين العام المساعد لقطاع المرأة الأستاذة فاطمة الخطري

الخطري تهنئ رئيس المؤتمر بالذكرى الـ41 للتأسيس

المؤتمرنت -
الخطري تهنئ رئيس المؤتمر بالذكرى الـ41 للتأسيس
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر، من الأمين العام المساعد لقطاع المرأة الأستاذة فاطمة الخطري.. جاء فيها:

الأخ المناضل والوطني/ الشيخ صادق بن امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكرم

يسرني ان ابعث اليكم ازكى التحايا واسمى التهاني واطيب التبريكات وذلك بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس حزبنا الرائد (المؤتمر الشعبي العام).

وإنني إذ اهنيكم بهذه المناسبة العظيمة والعزيزة على قلوبنا لنعبر لك عن خالص تحياتي وفخري بكل ماتقدمه منذُ تأسيس المؤتمر الشعبي العام إلى الآن.

ونحن نحتفل بذكرى التأسيس الـ41 انني اتشرف واعتز للعمل تحت قيادتكم وإلى جانبكم والوقوف صفا واحدا في تجسيد كل المضامين والقيم واهداف النصوص عليها في النظام الداخلي وكل ادبيات المؤتمر وفي مقدمتها الميثاق الوطني.

وختاماً عاشت اليمن حرة أبية شامخة بوحدتها والخزي والعار لأعدائها ولا نامت أعين الجبناء.


فاطمة الخطري - الأمين العام المساعد لقطاع المرأه بالمؤتمر الشعبي العام








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