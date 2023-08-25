المؤتمرنت -

مهنئاً بذكرى التأسيس.. الوهباني: الذكرى محطة لتجديد مواقف المؤتمر من قضايا الوطن

رفع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام المناضل صادق أمين أبوراس، بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر، جاء فيها:



الأخ المناضل/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم



بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، يسرني أن أرفع إليكم أحر التهاني والتبريكات وعبركم إلى نواب الرئيس وإلى كل قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر، وكافة أبناء شعبنا اليمني العظيم.



ان ذكرى التأسيس ليست مجرد محطة للاحتفاء فحسب بل هي مناسبة مهمة لكي يجدد المؤتمر والمؤتمريون التأكيد عن مواقفهم وتوجهاتهم السياسية والوطنية والمتصلة بقضايا ومصالح الوطن العليا وفي مقدمتهم حرصهم على ان يكونوا في مقدمة الصفوف المدافعة عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله، وانه كان وسيظل التنظيم الذي يعمل مع الاخرين والشركاء من ابناء الوطن في سبيل الحفاظ على الدولة ومؤسساتها كما هو الحال في شراكته وتحالفه مع الأخوة أنصار الله طيلة السنوات الثمان التي تعرض فيها الوطن للعدوان والغزو والاحتلال ولا يزال يتعرض لها اليوم بأشكال واساليب ومؤامرات ومخططات مختلفة.



مرة اخرى أكرر تهانينا لكم بهذه المناسبة ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق في مهامكم لقيادة المؤتمر والاسهام في خدمة الوطن وهي مبادئ كنتم وستظلون عند مستوى تحمل مسؤوليتها كما عهدناكم وخبرناكم طيلة العقود الاربعة من عمر تنظيمنا الرائد.



اخوكم/

الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني

الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام