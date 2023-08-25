الجمعة, 25-أغسطس-2023 الساعة: 06:06 م - آخر تحديث: 05:23 م (23: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
في‮ ‬الذكرى‮ ‬الـ(41) ‬لتأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬والتعلم‮ ‬من‮ ‬التجربة‮
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
د. أبو بكر القربي
محمد شنيف.. كبير بإنسانيته وأخلاقه
راسل عمر القرشي
الانفجار الكبير بات وشيكاً
يحيى علي نوري
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - هذه المحافظات اليمنية ستشهد أمطاراً غزيرة وبَرَد.. خذوا حذركم

هذه المحافظات ستشهد أمطار غزيرة وبَرَد.. خذوا حذركم

المؤتمرنت -
هذه المحافظات ستشهد أمطار غزيرة وبَرَد.. خذوا حذركم
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات، ودرجات حرارة مرتفعة في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرد أحياناً على أجزاء من محافظات المحويت، غرب صنعاء، ذمار، ريمة، البيضاء، الضالع، إب، تعز ومرتفعات أبين ولحج.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، عمران، المحويت، شبوة، المهرة وحضرموت، وكذلك على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية وسهل تهامة.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح شديدة حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 15 - 30 عقدة، ورياح نشطة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 10 - 25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ومن المحتمل أن تشهد الصحارى والهضاب الداخلية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 42 درجة مئوية، فيما قد تشهد المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى أجواء حارة ورطبة تتراوح درجات الحرارة بين 34 - 38 درجة.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ إب: 47ملم، السدة: 25.4، ذمار : 17، حجة : 15، تعز : 9.4، ريمة : 7.3، المحويت : 5.8ملم.

كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات لحج، شبوة، البيضاء، حضرموت والضالع وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة.

ودعا الصيادين ومرتادي البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحث على عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإكثار من شرب السوائل في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: منتخب التقاط الأوتاد يشارك في كأس العالم
محافظات: غداً..مخيم مجاني للعيون في باجل بالحديدة
اقتصاد: الذهب يفقد بريقه مع ارتفاع الدولار
علوم وتقنية: 6 علامات لفشل القلب قد لا تتوقعها!
عربي ودولي: روسيا: تدمير 42 مسيرة أوكرانية في القرم
أخبار: الخطري تهنئ رئيس المؤتمر بالذكرى الـ41 للتأسيس
أخبار: كلمة رئيس المؤتمر بمناسبة الذكرى الـ(41) للتأسيس (فيديو)
فنون ومنوعات: هل نعود إلى الكمامات؟
أخبار: وقائع حفل المؤتمر بالذكرى الـ41 للتأسيس (فيديو)
فيديو المؤتمرنت: نص بيان المؤتمر بمناسبة الذكرى الـ41 للتأسيس (فيديو)
أخبار: نص بيان المؤتمر بالذكرى الـ41 للتأسيس (فيديو)
أخبار: المؤتمر الشعبي العام يحتفل بالذكرى الـ41 لتأسيسه
أخبار: نص كلمة رئيس المؤتمر في الحفل الخاص بالذكرى الـ41 للتأسيس
أخبار: بن حبتور: المؤتمريون ينتشرون في كل اليمن ويحافظون على الثوايت
أخبار: الراعي: انحياز المؤتمر لأبناء الشعب عزز قناعتهم بأهمية دوره الوطني
أخبار: الأمين العام: سيظل المؤتمر الحزب الرائد تجاه قضايا الوطن
أخبار: أبو غانم: المؤتمر استطاع تحقيق المنجزات العظيمة لليمن
أخبار: البريهي: المؤتمر كان السباق في دعم المرأة بمختلف المجالات
قضايا وآراء: وفعلها ابوراس
أخبار: خيرات: اليمن عاش بعد تأسيس المؤتمر مرحلة استقرار وتنمية
رياضة: سيلفا يجدد عقده مع مانشستر سيتي
عربي ودولي: الاحتلال يقتحم بلدة عقربا بنابلس
أخبار: خذوا حذركم.. رياح قوية وأمطار غزيرة في 12 محافظة
قضايا وآراء: المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
أخبار: 11 غارة ضمن 79 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023