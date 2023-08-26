السبت, 26-أغسطس-2023 الساعة: 01:41 ص - آخر تحديث: 01:03 ص (03: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
في‮ ‬الذكرى‮ ‬الـ(41) ‬لتأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬والتعلم‮ ‬من‮ ‬التجربة‮
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
د. أبو بكر القربي
محمد شنيف.. كبير بإنسانيته وأخلاقه
راسل عمر القرشي
الانفجار الكبير بات وشيكاً
يحيى علي نوري
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - أشادت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمواقف المؤتمر الشعبي العام، وقيادته المبدئية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية التي لم تتبدل أبداً رغم كل الظروف التي مرت على اليمن والمؤتمر خلال السنوات الماضية

هنأت بذكرى التأسيس.. جبهة النضال الشعبي تشيد بمواقف المؤتمر من قضية فلسطين

المؤتمرنت -
هنأت بذكرى التأسيس.. جبهة النضال الشعبي تشيد بمواقف المؤتمر من قضية فلسطين
أشادت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمواقف المؤتمر الشعبي العام، وقيادته المبدئية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية التي لم تتبدل أبداً رغم كل الظروف التي مرت على اليمن والمؤتمر خلال السنوات الماضية.

وفي برقية تهنئة بعثها الأمين العام للجبهة إلى رئيس المؤتمر الأخ صادق بن أمين ابوراس، بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر، عبرت الجبهة عن اعتزازها بالعلاقات التاريخية التي تربطها بالمؤتمر، مؤكدة أن المؤتمر يمثل عنواناً أساسياً للحركة الوطنية اليمنية، داعيةً إلى تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات وبما يخدم الأهداف والقضايا المشتركة.

"المؤتمرنت" ينشر فيما يلي نص البرقية:

سعادة الشيخ/ صادق بن أمين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

تحية النضال،،

باسمي شخصياً، وباسم الرفيقات والرفاق أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني يسعدنا أن نتقدم لكم وللرفيقات والرفاق في قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام، بالتهاني بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس حزبكم الشقيق.

إن الظروف الصعبة والقاسية التي يواجهها الشعب اليمني الشقيق، تتطلب أعلى درجات الحرص من أجل وقف الحرب التدميرية التي تضر بالمصلحة الوطنية العليا للشعب اليمني، ومن هنا يأتي الحرص على تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء كافة افرازات الحرب والانقسامات التي لا تخدم سوى أعداء اليمن، ويتعزز الأساس اليوم بتحقيق الوحدة الوطنية السياسية والجغرافية والديمقراطية، واستعادة مكانة اليمن وبناء النظام السياسي اليمني بما يحقق آمال وتطلعات كافة اليمنيين، ويقطع الطريق أمام كافة المحاولات التي تستهدف النيل من بلدكم وشعبكم الشقيق ومقدراته وثرواته الوطنية الكبيرة التي كانت وستبقى دائماً حقاً طبيعياً للشعب اليمني.

وتمر الذكرى الواحدة والأربعون لتأسيس حزبكم المناضل في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ومواصلة إرهاب الدولة المنظم والتطهير العرقي من قبل جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين الإرهابية، بدعم من الإدارة الأمريكية التي تمارس ازدواجية المعايير في عدائها للحقوق الوطنية الفلسطينية التي أقرتها الشرعية الدولية، ودعمها للاحتلال وشراكتها له في حربه العدوانية والعنصرية والفاشية بحق شعبنا، الذي يناضل في سبيل الحرية والعودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

إننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني نعتز بالعلاقات التاريخية مع حزب المؤتمر الشعبي العام، هذا الحزب المناضل الذي يمثل عنواناً أسياسياً للحركة الوطنية اليمنية، ونعتز بكم وبمواقفكم المبدئية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية التي لم تتبدل أبداً رغم كل الظروف التي مرت عليكم في اليمن خلال السنوات الماضية، ونتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات وبما يخدم أهدافنا وقضايانا المشتركة.

بهذه الذكرى العزيزة، نأمل لكم الوحدة والاستقرار والسلام والمصالحة والوحدة الوطنية وإنهاء كافة تداعيات الحرب، ونأمل لحزبكم التقدم والازدهار.

ودمتم للنضال

الدكتور أحمد مجدلاني
الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله – فلسطين








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: بيلينغهام يقود الريال إلى عبور سلتا فيغو
رياضة: منتخب التقاط الأوتاد يشارك في كأس العالم
محافظات: غداً..مخيم مجاني للعيون في باجل بالحديدة
اقتصاد: الذهب يفقد بريقه مع ارتفاع الدولار
علوم وتقنية: 6 علامات لفشل القلب قد لا تتوقعها!
عربي ودولي: روسيا: تدمير 42 مسيرة أوكرانية في القرم
أخبار: هنأ ابوراس بالذكرى.. مجيديع: مواقف المؤتمر وتوجهاته ستظل منحازة إلى الشعب والوطن
أخبار: مهنئاً بذكرى التأسيس.. الوهباني: الذكرى محطة لتجديد مواقف المؤتمر من قضايا الوطن
أخبار: الخطري تهنئ رئيس المؤتمر بالذكرى الـ41 للتأسيس
أخبار: كلمة رئيس المؤتمر بمناسبة الذكرى الـ(41) للتأسيس (فيديو)
فنون ومنوعات: هل نعود إلى الكمامات؟
أخبار: وقائع حفل المؤتمر بالذكرى الـ41 للتأسيس (فيديو)
فيديو المؤتمرنت: نص بيان المؤتمر بمناسبة الذكرى الـ41 للتأسيس (فيديو)
أخبار: نص بيان المؤتمر بالذكرى الـ41 للتأسيس (فيديو)
أخبار: المؤتمر الشعبي العام يحتفل بالذكرى الـ41 لتأسيسه
أخبار: نص كلمة رئيس المؤتمر في الحفل الخاص بالذكرى الـ41 للتأسيس
أخبار: بن حبتور: المؤتمريون ينتشرون في كل اليمن ويحافظون على الثوايت
أخبار: الراعي: انحياز المؤتمر لأبناء الشعب عزز قناعتهم بأهمية دوره الوطني
أخبار: الأمين العام: سيظل المؤتمر الحزب الرائد تجاه قضايا الوطن
أخبار: أبو غانم: المؤتمر استطاع تحقيق المنجزات العظيمة لليمن
أخبار: البريهي: المؤتمر كان السباق في دعم المرأة بمختلف المجالات
قضايا وآراء: وفعلها ابوراس
أخبار: خيرات: اليمن عاش بعد تأسيس المؤتمر مرحلة استقرار وتنمية
رياضة: سيلفا يجدد عقده مع مانشستر سيتي
عربي ودولي: الاحتلال يقتحم بلدة عقربا بنابلس
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023