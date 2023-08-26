المؤتمرنت -

أمانة المؤتمر تشيد بمستوى حفل ذكرى للتاسيس وتشكر من ساهم في انجاحه

اشادت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بنجاح الحفل الخطابي الذي اقيم يوم أمس الاول الخميس في العاصمة صنعاء بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والاربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام .



وعبرت الأمانة العامة عن شكرها وتقديرها الكثيرين لكل قيادات وكواد المؤتمر الذين شاركوا بفاعلية في الحفل واسهموا في انجاحه رجالا ونساء وفي مفدمتهم لجان الإعداد والتنظيم والاستقبال والامن والاعلاميين وكل من كان له بصمة في اظهار الحفل بذلك الشكل اللائق بالمؤتمر الشعبي العام والذي عكس ما يتمتع به المؤتمريون والمؤتمريات من اخلاص وولاء لتنظيمهم الرائد وقيادته ممثلة بالاخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام ؛ مثمنة في الوقت نفسه حضور ممثلين عن الاخوة اتصار الله واحزاب التحالف الوطني في الحفل .