المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة اللواء أحمد عبدالرزاق

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء أحمد بن علي عبدالرزاق، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة للأستاذ حسن محمد عبدالرزاق عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بمحافظة ذمار، وأبناء الفقيد الشيخ فهمي والدكتور عصام أحمد علي عبدالرزاق وجميع أفراد الأسرة وكافة آل عبدالرزاق بمديرية مغرب عنس محافظة ذمار.



وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد ودوره النضالي، واسهاماته الإجتماعية المتعددة في خدمة أبناء منطقته.. سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم كل أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون..