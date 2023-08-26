المؤتمرنت -

فروع المؤتمر تهنئ أبو راس بذكرى التأسيس

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين أبو راس برقيات تهانٍ من قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في الـ24 من اغسطس 1982م.



وفي البرقيات عبرت قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات عن شعورها بالفخر والاعتزاز لانتمائها للتنظيم الذي ولد من رحم الأرض اليمنية، مؤسساً بذلك لمفاهيم العيش المشترك والتسامح والقبول بالآخر والشراكة الوطنية، بفكر وطني جامع وشامل، متميزا بالوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف.



مؤكدة في هذا السياق صدق ولائها ووفائها لقيادة المؤتمر في هذه المرحلة التاريخية بقيادة الشيخ صادق أمين ابو راس، وأن المؤتمر الشعبي العام سيبقى عنواناً للوحدة الوطنية ورمزاً للتسامح المجتمعي "متصدراً لحمل قضايا الوطن وهموم ابنائه ومواجهة مختلف التحديات الخارجية التي تمر بها بلادنا والتي يتصدر المؤتمر مواجهتها على مختلف الأصعدة".



وأشارت البرقيات إلى أن المؤتمر الشعبي العام يحتفل بذكرى تأسيسه اليوم واليمن أرضاً وشعباً تتعرض وللعام التاسع على التوالي لأبشع عدوان تشنه السعودية وتحالفها وأدى الى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ودمر البنية التحتية وكل مقدرات الشعب اليمني، وفرض حصاراً جائراً تسبب في كارثة إنسانية وصحية واقتصادية.



ودعت فروع المؤتمر في هذه المناسبة كل القوى الوطنية للتعامل المسئول مع دعوات المؤتمر وقيادته لتعزيز الوحدة الوطنية وتجسيدها بالأعمال لا بالأقوال وبما يسهم في تحصين الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان، وعدم الالتفات الى المأزومين الذين يحاولون تعكير السلم الاجتماعي بتحركاتهم المشبوهة للدفاع عن مصالحهم الشخصية ومشاريعهم الصغيرة.



وشددت البرقيات على أهمية التزام تحالف العدوان بكافة بنود الهدنة التزاما كليا، بفتح مطار صنعاء الدولي كليا أمام رحلات الطيران المدنية، ورفع الحصار كليا عن سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية والادوية، وإطلاق جميع الأسرى، وتخصيص ايرادات النفط المنهوبة لصرف مرتبات موظفي الدولة.



وأشادت بتضحيات ابناء القوات المسلحة والامن واللجان الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل، مترحمة على ارواح الشهداء، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.