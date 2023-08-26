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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين أبو راس، برقية تهنئة من هيئات المؤتمر (البرلمانية - الوزارية- الشوروية- الرقابة التنظيمية) بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في الـ24 من اغسطس 1982م

هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بالذكرى الـ41 للتأسيس

المؤتمرنت -
هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بالذكرى الـ41 للتأسيس
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين أبو راس، برقية تهنئة من هيئات المؤتمر (البرلمانية - الوزارية- الشوروية- الرقابة التنظيمية) بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في الـ24 من اغسطس 1982م.

وقدمت هيئات المؤتمر التنظيمية إلى رئيس المؤتمر ونوابه واللجنة العامة والأمانة العامة وكافة قيادات واعضاء وأنصار المؤتمر أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الــ41 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، الحزب الذي ارتبط تأسيسه بعقود من التنمية الشاملة والرخاء الاقتصادي والسلام الاجتماعي وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية وارساء التعددية السياسية والديمقراطية.

واعتبرت هيئات المؤتمر حلول الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام انما هو إحياء لرايات ومنجزات مسيرة الكفاح في سبيل بناء الدولة الوطنية وتحقيق الوحدة اليمنية والدفاع عن السيادة والإستقلال، ومقاومة العدوان والإحتلال.

وأشارت إلى أنه اذا كان العدوان السعودي- الاماراتي الغاشم وللعام التاسع على التوالي يستهدف اليمن كل اليمن، فإن وحدة الوطن والشعب ستظل صخرةً تتحطم عليها أوهام وأطماع الغزاة ومرتزقتهم.

وجددت هيئات المؤتمر التنظيمية العهد لله وللوطن والمؤتمر الشعبي العام، والوقوف خلف قيادته الحكيمة، معبّرة عن ثقتها بأن المؤتمر الشعبي العام سيبقى دائماً متصدراً للعمل الوطني ومنحازاً لقضايا الوطن وهموم أبنائه في مختلف الظروف.

وحيّت هيئات المؤتمر بطولات وتضحيات أبناء القوات المسلحة والأمن وأبناء القبائل الذين يسطرون اروع الملاحم البطولية دفاعاً عن التراب اليمني والسيادة الوطنية، مترحمة على الشهداء، ومتمنية للجرحى الشفاء العاجل.








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