المؤتمرنت -

قرار تنظيمي بتصعيد عدد من الأعضاء إلى اللجنة الدائمة الرئيسية

أصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبوراس، اليوم، قراراً تنظيمياً جديداً، ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصه:



قــــرار رئيـس المــؤتمــر الشعبي العام رقـــم (6) لسنة 2023م

بتصعيد أعضاء الى عضـوية اللـجنة الدائمة الرئيسية.



ـ رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام :

- بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه.

- ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي.



(قــــــــــــــــــرر)



ماده (1) : يُصعد الأخوة التالية اسماؤهم من عضوية اللجنة الدائمة المحلية الى عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية وهم:



1- احمد عبدالدائم الطويري.

2- عبدالغني منصور احمد الحميدي.

3- د.قاسم مقبل سعيد الطويل.

4- محجب عثمان محجب.



ماده (2) : يُـعمـل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه.



صـــدر بمقر الأمانة العامة

بتاريخ 10 / 2 / 1445هـ

الموافق 26 / 8 / 2023م



صــادق بـن أميـن ابـوراس

رئـيـس المـؤتــمـر الشعبي العام