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قرار تنظيمي بتصعيد عدد من الأعضاء إلى اللجنة الدائمة الرئيسية
أصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبوراس، اليوم، قراراً تنظيمياً جديداً، ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصه:
قــــرار رئيـس المــؤتمــر الشعبي العام رقـــم (6) لسنة 2023م
بتصعيد أعضاء الى عضـوية اللـجنة الدائمة الرئيسية.
ـ رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام :
- بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه.
- ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي.
(قــــــــــــــــــرر)
ماده (1) : يُصعد الأخوة التالية اسماؤهم من عضوية اللجنة الدائمة المحلية الى عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية وهم:
1- احمد عبدالدائم الطويري.
2- عبدالغني منصور احمد الحميدي.
3- د.قاسم مقبل سعيد الطويل.
4- محجب عثمان محجب.
ماده (2) : يُـعمـل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه.
صـــدر بمقر الأمانة العامة
بتاريخ 10 / 2 / 1445هـ
الموافق 26 / 8 / 2023م
صــادق بـن أميـن ابـوراس
رئـيـس المـؤتــمـر الشعبي العام