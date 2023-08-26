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المؤتمر نت - أصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبوراس، اليوم، قراراً تنظيمياً جديداً، ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصه

قرار تنظيمي بتصعيد عدد من الأعضاء إلى اللجنة الدائمة الرئيسية

المؤتمرنت -
قرار تنظيمي بتصعيد عدد من الأعضاء إلى اللجنة الدائمة الرئيسية
أصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبوراس، اليوم، قراراً تنظيمياً جديداً، ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصه:

قــــرار رئيـس المــؤتمــر الشعبي العام رقـــم (6) لسنة 2023م
بتصعيد أعضاء الى عضـوية اللـجنة الدائمة الرئيسية.

ـ رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام :
- بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه.
- ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي.

(قــــــــــــــــــرر)

ماده (1) : يُصعد الأخوة التالية اسماؤهم من عضوية اللجنة الدائمة المحلية الى عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية وهم:

1- احمد عبدالدائم الطويري.
2- عبدالغني منصور احمد الحميدي.
3- د.قاسم مقبل سعيد الطويل.
4- محجب عثمان محجب.

ماده (2) : يُـعمـل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه.

صـــدر بمقر الأمانة العامة
بتاريخ 10 / 2 / 1445هـ
الموافق 26 / 8 / 2023م

صــادق بـن أميـن ابـوراس
رئـيـس المـؤتــمـر الشعبي العام








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