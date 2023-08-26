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المؤتمر نت - رفع الشيخ سيف عبدالولي الهياشي القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية عضو الأمانة العامة بالمؤتمر، برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر، إلى الأخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام

دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ رئيس المؤتمر بالذكرى الـ41 للتأسيس

المؤتمرنت -
دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ رئيس المؤتمر بالذكرى الـ41 للتأسيس
رفع الشيخ سيف عبدالولي الهياشي القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية عضو الأمانة العامة بالمؤتمر، برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر، إلى الأخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، جاء فيها:

الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - حفظكم الله

تحية طيبة وبعد :-

يسرني ويشرفني بأسمي شخصيا ونيابة عن زملائي في قيادة دائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وباسم قيادات وكوادر المؤتمر بمنظمات المجتمع المدني، أن أتقدم إليكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام 24 أغسطس (2023 - 1982م) بهذه المناسبة الكبيرة والغالية على نفوسنا جميعا وعلى كل أعضاء المؤتمر ومناصريه ومحبيه كونه معبر عن الهوية اليمنية المنتمية لتراب هذا الوطن الغالي ولانحيازه للوطن والشعب اليمني العظيم ولأن المؤتمر هو الحزب الرائد وباني نهضته ومحقق منجزاته الكبيرة المتمثله في الأمن والاستقرار والوحدة والديمقراطية والحرية والتنمية الشاملة.

واليوم بقيادتكم الحكيمة يقف المؤتمر شامخا وثابتا ومتماسكا كما يقف في مقدمة الصفوف للدفاع عن الوطن وسيادته ووحدته ومواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضد وسيظل المؤتمر متمسكا بالثوابت الوطنية والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والنهج الديمقراطي ومدافعا عنها دون تراجع.

الأخ رئيس المؤتمر..
أننا بدائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للمؤتمر وكل أعضاء المؤتمر بمنظمات المجتمع المدني نشيد بموقفكم وجهودكم للحفاظ على وحدة المؤتمر وتماسكه ومواجهة كل ما يستهدفه داخليا وخارجيا ونؤكد لكم وقوفنا معكم وتجديد العهد لكم لتعزيز دور المؤتمر التنظيمي والوطني والسياسي.

وفي الأخير، نجدد خالص تهانينا لكم بهذه المناسبة ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في قيادتكم للمؤتمر والتمتع بالصحة والعافية.

أخوكم الشيخ /سيف عبدالولي الهياشي
القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية
عضو الأمانة العامة








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