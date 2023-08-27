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المؤتمر نت - توقعات بأمطار رعدية وارتفاع درجات الحرارة

توقعات بأمطار رعدية وارتفاع درجات الحرارة

المؤتمرنت -
توقعات بأمطار رعدية وارتفاع درجات الحرارة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات، ودرجات حرارة مرتفعة في المناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، البيضاء، ذمار، ريمة، المحويت، حجه وسهل تهامة.

ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من مرتفعات صنعاء، لحج، أبين، شبوة، جنوب مأرب، حضرموت والمهرة.

وحسب المركز من المحتمل أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 - 45 درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة بين 34- 40 درجة مئوية.

وأشار إلى أنها قد تهب رياح شديدة حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 20 – 40 عقدة ورياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 10- 22 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي ، جاءت على النحو الآتي/ تعز : 9.6 ملم، إب : 1.8، صرفيت: 1.6، السدة: 0.6ملم.

وهطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وسهل تهامة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة.

ونصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في المناطق المتوقع أن تشهد درجات حرارة مرتفعة.

كذلك حذر المركز الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.








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