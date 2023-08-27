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أخبار
المؤتمر نت -

حقيقة مقتل قائد مجموعة "فاغنر" الروسية

المؤتمرنت -
حقيقة مقتل قائد مجموعة "فاغنر" الروسية
أكدت لجنة التحقيق الروسية اليوم الأحد وفاة قائد مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين في حادث تحطم طائرة في منطقة تفير بالقرب من موسكو الأربعاء الماضي.

وقالت اللجنة في بيان نقلته وسائل إعلام روسية أن هويات جميع الأشخاص العشرة الذين قتلوا في تحطم الطائرة تتطابق مع قائمة الركاب وأفراد الطاقم، التي كانت تضم اسم بريغوجين.

وكانت هيئة الطيران الروسية أكدت في وقت سابق، وجود يفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة "فاغنر" ودميتري أوتكين الرجل الثاني في المجموعة، على متن الطائرة.

جدير بالذكر أن الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي كانت قد فتحت تحقيقا في تحطم الطائرة، فيما فتحت لجنة التحقيق الروسية من جانبها، تحقيقا جنائيا في الحادث.

وكانت لجنة تحقيق روسية قد أعلنت، في وقت سابق، عثورها على الصندوقين الأسودين للطائرة التي كانت تقل بريغوجين، وجثث الضحايا العشر، بمقاطعة تفير شمالي العاصمة موسكو، حيث أمرت بإجراء الفحوصات الجينية للضحايا بهدف تحديد هوياتهم.








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