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المؤتمر نت - ناقش اجتماع عُقد ،اليوم، بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة، محمد شرف المطهر، خطط وإجراءات تطوير وتوطين الصناعات الدوائية

مناقشة خطط تطوير وتوطين الصناعات الدوائية بصنعاء

المؤتمرنت -
مناقشة خطط تطوير وتوطين الصناعات الدوائية بصنعاء
ناقش اجتماع عُقد ،اليوم، بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة، محمد شرف المطهر، خطط وإجراءات تطوير وتوطين الصناعات الدوائية.

وفي الاجتماع، أكد وزير الصناعة والتجارة استعداد الوزارة للتعاون الكامل مع منتجي الأدوية لزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمارات في هذا الجانب ومنح المنتج الدوائي المحلي الدعم والأولوية في السوق اليمنية بالتنسيق مع وزارة الصحة وبما يسهم في تطوير الصناعات الدوائية الوطنية.

وتطرق إلى مسودة قانون الاستثمار الجديد، وما يقدمه من مزايا استثمارية كبيرة .. لافتا إلى أن لجنة مراجعة القانون ستضم ممثلين عن الإتحاد اليمني لمنتجي الأدوية والقطاع الخاص لاستيعاب ملاحظاتهم بهدف خروج القانون الجديد ملبيا لتطلعات المستثمرين ويحقق النهضة المرجوة.

وأشار إلى ما تحقق من نجاحات في قطاع صناعات الادوية من خلال سد نسبة كبيرة من احتياج السوق المحلية بأصناف دوائية ذات جودة عالية، مؤكدا أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات لتصدير الأدوية اليمنية الى الأسواق الخارجية عبر ميناء الحديدة.

ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار البدء بإجراءات تنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بتوطين الصناعات الدوائية من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمصنعي الأدوية وتذليل الصعوبات.

من جهته قدم رئيس الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية، الدكتور احسان الرباحي، شرحا عن وضع الصناعات الدوائية وخطط التطوير ومتطلبات النهوض بواقع الصناعات الدوائية في اليمن.

وعبّر عن شكره لقيادة وزارة الصناعة والتجارة للتعاون المستمر والتفاعل الإيجابي مع قضايا وهموم منتجي الأدوية، مؤكدا العمل على تطوير وتعزيز هذه الشراكة للارتقاء بالصناعات الدوائية اليمنية وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي .








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