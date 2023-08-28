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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين أبو راس، برقية تهنئة بمناسبة حلول الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام

حازب يهنئ رئيس المؤتمر بالذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر

المؤتمرنت -
حازب يهنئ رئيس المؤتمر بالذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين أبو راس، برقية تهنئة بمناسبة حلول الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس 1982، وذلك من الشيخ حسين علي حازب، عضو اللجنة العامة، رئيس الدائرة التربوية والتعليمية بالامانة العامة، ينشر ( المؤتمرنت ) فيما يلي نصها:


‏الاخ الشيخ المناضل
‏/ صادق امين أبو راس
‏رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم
‏باسمي ونيابة عن القطاع التعليمي والتربوي يسرني ان ابعث الى مقامكم وعبركم الى قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بازكى التهاني والتبريكات
بمناسبة العيد الواحد والاربعين لقيام تنظيمنا الرائد التنظيم الذي صنعته واقامته وابدعت فيه الايادي والعقول اليمنية.
‏التنظيم الوطني الذي لم يأتي الينا في علب من الخارج
‏ولكنه جاء بفكر يمني مستمد احكامه من الدين الحنيف وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا
‏الاخ رئيس المؤتمر
‏ان اللحظة والضرورة والاحداث الذي تعرض لها الوطن والمؤتمر تفرض على التنظيم برئاستكم
‏ان يجري تغيير وتحول في اداء المؤتمر وذهنية وتفكير اعضاء المؤتمر وخطابهم السياسي
‏وبما يتواكب والتغييرات الذي حصلت في الداخل والاقليم والخارج استنادا الى مبادئه واهدافه ونظامه الداخلي ووثيقته الفكرية الميثاق الوطني
‏وباعتباره احد صناع هذه التحولات
‏والقوة المشاركة في الدفاع عن الامة والوطن في مواجهة ذلك العدوان الهمجي على الوطن منذ 9 اعوام،
‏وفي ادارة الدولة والحكومة مع شركاه
‏الا ن ص ا ر وحلفائهم.
‏شاكرين لكم جهودكم ووضوحكم وما طرحتوه من خطوط عريضة في كلمتكم بالمناسبة الخميس الماضي
‏التي اشارت الى ضرورة ان نقيم عملنا ورحلة المؤتمر واين اصاب واين اخطأ وهذا هو ما نطالب به منذ العام ٢٠٠٦.
‏عاش اليمن حرا شامخا وكل شرفاء الوطن
‏وتقبلوا اسمى اعتباري
‏اخوكم
‏حسين علي حازب
‏عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام
‏رئيس الدائرة التربوية والتعليمية بالأمانة العامة.








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