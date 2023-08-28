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المؤتمر نت - أكدت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي الدكتورة فاليريا لوموفا، أن الإصابات بأمراض الكبد تزداد سنة بعد أخرى، وقد لا يعلم الشخص أنه مصاب لعدم وجود أعراض للمرض

أعراض مبكرة لمشاكل الكبد.. لا تتجاهلها

المؤتمرنت -
أعراض مبكرة لمشاكل الكبد.. لا تتجاهلها
أكدت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي الدكتورة فاليريا لوموفا، أن الإصابات بأمراض الكبد تزداد سنة بعد أخرى، وقد لا يعلم الشخص أنه مصاب لعدم وجود أعراض للمرض.

وتقول الطبيبة: "للكبد وظائف حيوية عديدة، من بينها إزالة المواد السامة (تحييدها neutralisation). ويمكن أن لا تظهر أعراض أمراض الكبد خلال فترة طويلة. لذلك من الضروري الاهتمام بهذا العضو بإجراء فحص دوري، على الأقل مرة في السنة"، وفقاً لصحيفة "إزفيستيا".

ووفقا لها، هناك مع ذلك أعراض يمكن أن تساعد على الكشف عن إصابة الكبد. وتنسب إلى هذه الأعراض: التعب الزائد والضعف والصداع وأحيانا ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم خلال فترة طويلة. كما يجب الانتباه إلى فقدان الوزن غير المبرر وفقدان الشهية واصفرار الجلد و/أو بياض العين وإلى التغيرات في لون البول والبراز.

وأضافت: "يمكن أن تشير إلى أمراض الكبد أعراض مثل الحكة الجلديةـ الطفح الجلدي، الألم والثقل في المراق (ما تحت الضلوع- مَراقُّ البطْنِ: ما رقَّ منه ولانَ في أَسافلِه ونحوها) الأيمن وحب الشباب وردود الفعل التحسسية وظهور الطعم المر في الفم والعقد أو البقع الصفراء اللون وزيادة التهيج والتقلبات المزاجية والميل إلى الاكتئاب والمشكلات في النوم والوذمة".








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