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المؤتمر نت - تفقد وزير الصناعة والتجارة، محمد شرف المطهر، اليوم، سير العمل في عدد من مصانع الأدوية بصنعاء

وزير الصناعة يتفقد سير العمل في مصانع الدواء بصنعاء

المؤتمرنت -
وزير الصناعة يتفقد سير العمل في مصانع الدواء بصنعاء
تفقد وزير الصناعة والتجارة، محمد شرف المطهر، اليوم، سير العمل في عدد من مصانع الأدوية بصنعاء.

وخلال الزيارة التفقدية، التي شملت مصانع الشركة العالمية للأدوية والشركة الدوائية الحديثة وسبأفارما، استمع وزير الصناعة والتجارة لشرح حول سير العملية الإنتاجية وخطط التطوير والتوسع في تلك المصانع.

وأشار الوزير المطهر إلى أن الزيارة تهدف للوقوف عن كثب على واقع الصناعات الدوائية وخطط النمو والتطوير تمهيدا لوضع إستراتيجية توطين الصناعات الدوائية وفق توجيهات فخامة الأخ المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وعكس ذلك في خطط عملية مزمنة بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأشاد وزير الصناعة بما شاهده من تطور كبير في مجال الصناعات الدوائية والحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع مراحل التصنيع وصناعة منتج دوائي يمني قادر على المنافسة.

وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة ستقدم كافة التسهيلات وأوجه الدعم والمساندة للصناعات الدوائية المحلية وتوفير كل سبل النجاح لها، داعيا شركات استيراد الأدوية للإتجاه نحو الإنتاج المحلي والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع وكذا من المزايا والمحفزات الاستثمارية.

وشدد وزير الصناعة والتجارة على أهمية التوجه نحو الصناعة الدوائية القائمة على المواد الخام المحلية والاستفادة من التنوع النباتي الكبير في اليمن الذي يوفر الأعشاب الطبية النادرة.

من جهته أوضح وكيل الوزارة لقطاع الصناعة أن الزيارات الميدانية إلى مصانع الأدوية تأتي في إطار برنامج عمل لقيادة الوزارة لترجمة توجيهات القيادة السياسية لتوطين الصناعات الدوائية من خلال تنسيق الجهود مع القطاع الخاص لتشجيع الاستثمارات في الصناعات الدوائية المحلية وتعزيز دورها لتلبية احتياجات السوق المحلية.

فيما أشار رئيس الإتحاد اليمني لمنتجي الأدوية، الدكتور إحسان الرباحي، إلى أن التحركات السريعة والمتتالية لقيادة وزارة الصناعة والتجارة تؤكد الجدية في التوجيه نحو توطين الصناعات الدوائية، مؤكدا أن القطاع الصناعي لديه إمكانيات ومقدرات لتحقيق التقدم المنشود بالتعاون مع الجانب الحكومي وأن الإتحاد حريص على تعزيز التعاون والشراكة مع وزارتي الصناعة والتجارة والصحة العامة لتحقيق نهضة في الصناعات الدوائية في اليمن.








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