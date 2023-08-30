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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق والسهول الساحلية، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

أجواء حارة وأمطار متفاوتة على هذه المناطق

المؤتمرنت -
أجواء حارة وأمطار متفاوتة على هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق والسهول الساحلية، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 - و46 درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة بين 33- 40 درجة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات شبوة، البيضاء، مرتفعات لحج والضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، صعدة ومرتفعات سهل تهامة، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صنعاء، عمران، المهرة، حضرموت والمهرة .

وأشار المركز إلى أنها قد تهب رياح نشطة إلى شديدة حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 20 ـ 40 عقدة ونشطة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 10-25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وذكر أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في السدة : 6.7 ملم، الحوبان : 0.8، صرفيت : 0.6، إب : 0.2ملم.

ودعا المركز المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية إلى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة ونصح بالإكثار من شرب السوائل.

وحذر من التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول ومن العواصف الرعدية في المرتفعات الغربية والوسطى والسهول الساحلية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

وحث المركز الصيادين ومرتادي البحر على أخذ الاحتياطات اللازم جراء اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.








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