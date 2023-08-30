المؤتمرنت -

الجنرال مايكل بيري يتحدث عن إعادة تأهيل ميناء ومطار الحديدة

أكد وزير النقل عبدالوهاب يحيى الدرة، ضرورة إعادة تأهيل وتشغيل مطار الحديدة الدولي لما له من أهمية استراتيجية واقتصادية وتجارية واستثمارية لليمن عامة ومحافظة الحديدة خاصة.



وقال وزير النقل خلال لقائه اليوم رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل بيري" مطار الحديدة الدولي يكتسب أهمية اقتصادية وإنسانية كونه مطار للشحن الجوي وإعادة تشغيله سيعطي المحافظة انتعاشاً كبيراً وستعود الحياة للمواطنين في مناطق المحافظة والمحافظات المجاورة".



وأشار إلى أن مطار الحديدة مرفق مهم وحيوي لليمن بشكل عام ويجب تفعيله كمرحلة أولى للرحلات الأممية وكذا الرحلات الداخلية لتخفيف معاناة السفر وتسهيل حركة التنقل التجارية والاستثمارية وللمواطنين في تنقلهم بين محافظات الجمهورية.



وتطرق الوزير الدرة إلى أن النقاشات مع مكتب الأمم المتحدة مستمرة لزيادة الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي وفتح وجهات جديدة ذات أهمية للشعب اليمني عامة المرضى خاصة.



ولفت إلى التسهيلات التي تقدمها وزارة النقل ممثلة بمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية للجنة تنسيق إعادة الانتشار بتوجيهات حكومة الإنقاذ الوطني.



وأضاف" الأوضاع في محافظة الحديدة تتحسن لكن الانتعاش في ميناء الحديدة ما يزال جزئياً ومحدوداً ونشاطه يقتصر على 35 في المائة بالرغم من أن المستفيدين من خدمات الميناء يزيد عن 70 في المائة من حاجة سكان اليمن".



ولفت وزير النقل إلى الصعوبات المتعلقة بزيادة الكلفة في نقل البضائع بسبب التأخير في ميناء جيبوتي وازدحام السفن وتأخرها .. مطالباً بإلغائها لتسهيل حركة السفن التجارية.



وقال "قدّمنا اعتراضا للمدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي ليكون التخفيض للتأمين البحري شاملاً كل موانئ الجمهورية اليمنية ويجب أن تكون جهود الأمم المتحدة شاملة لكل الموانئ وليس البعض فقط ونحن نطالب باسم الموانئ بالجمهورية اليمنية كاملة"



من جانبه أكد نائب وزير النقل محمد الهاشمي ضرورة الفتح الكامل لمطار صنعاء الدولي كونه جانب إنساني للشعب اليمني عامة.. وقال" يجب على الأمم المتحدة أن تهتم بالجانب الإنساني وتستشعر معاناة الشعب اليمني".



فيما استعرض وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي، المخاطر التي تواجه المسافر التي تصل في أغلبها إلى القتل والنهب ومشاكل وعورة الطريق غير المؤهلة.



بدوره أكد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال بيري، العمل على إعادة تأهيل ميناء الحديدة وفقاً لاتفاقية ستوكهولم وبحث الإمكانيات لإعادة تأهيل مطار الحديدة الدولي.



وأشار إلى أن لجنة التنسيق تسعى لتكون الموانئ والمطارات في اليمن غير مقيدة بما يسهم في رفع معاناة الشعب اليمني.