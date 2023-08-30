المؤتمرنت -

المحويت.. وفاة 3 أشخاص بصاعقة رعدية وغرق

لقي شخصان حتفهما، إثر صاعقة رعدية في مديرية الرجم بمحافظة المحويت.



وأوضح فرع الدفاع المدني بالمحافظة، أن صاعقة رعدية صاحبت هطول الأمطار ضربت عزلة البشاري بني العشال، أدت إلى وفاة المواطن ناصر أحمد الغولي (50 عاماً)، والمواطن يحيى يحيى صالح مرح (35 عاماً).



وفي ذات المنطقة، توفي الطفل هاشم وليد أحمد عشال البالغ من العمر 7 سنوات إثر سقوطه في حاجز مائي (بركة).



وتأتي الحادثة، في ظل تجاهل أولياء الأمور للتحذيرات المستمرة من قِبل مصلحة الدفاع المدني بعدم السماح لأطفالهم بالذهاب الى السدود والحواجز المائية والبرك، لما يشكل ذلك من خطر على حياتهم.



وجددت مصلحة الدفاع المدني دعوتها للمواطنين الى الإلتزام بالإرشادات والتعليمات المتعلقة بالإحتماء من الصواعق الرعدية وإطفاء الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة وعدم الإحتماء بالبيوت المهجورة، حفاظاً على حياتهم.