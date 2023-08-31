المؤتمرنت -

توقعات بهطول أمطار رعدية وحرارة مرتفعة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع، البيضاء والحديدة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة، المهرة وحضرموت، وكذلك على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية وسهل تهامة والمناطق الصحراوية.



وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح شديدة حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 20 - 35عقدة، ورياح نشطة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 10 - 25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



ومن المتوقع أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 43 درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية وارخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة بين 33 - 38 درجة.



وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ ريمة : 8.1 ملم، السدة: 4.1 ملم، المحويت: 3.9، إب : 3.6، قطاع الأرصاد ـ حدة : 3.0، حجة : 2.4، الحوبان: 1.6، صرفيت: 0.9، الكدن 0.1 ملم.



وهطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات لحج، شبوة، البيضاء، حضرموت والضالع، كانت خارج نطاق محطات الرصد.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة.



ودعا الصيادين ومرتادي البحر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة جراء اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.



ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وبالإكثار من شرب السوائل، في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية .