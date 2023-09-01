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المؤتمر نت - يحب بعض الأطفال النوم نهاراً، خاصة الذين تعودا على النوم في رياض الأطفال، ولكن في المدرسة عليهم التعود على نظام يومي جديد خال من القيلولة

لهذا السبب لا تستخفوا بقيلولة أطفالكم!

المؤتمرنت -
لهذا السبب لا تستخفوا بقيلولة أطفالكم!
يحب بعض الأطفال النوم نهارا، خاصة الذين تعودا على النوم في رياض الأطفال، ولكن في المدرسة عليهم التعود على نظام يومي جديد خال من القيلولة.

ويقول الدكتور ألكسندر مياسنيكوف موضحا لماذا يجب أن ينام بعض الأطفال أثناء النهار: "بعض الناس لديهم "بطارية" غير مخصصة للعمل 16 ساعة بل لثماني ساعات فقط"، وفقاً لروسيا اليوم.

ووفقا له، لذلك فإن الأطفال الذين تعودوا على النوم أثناء النهار سيلاقون صعوبة في المدرسة بسبب حرمانهم من النوم نهارا.

ويشير مياسنيكوف إلى أن بعض الأشخاص ينامون على مرحلتين في اليوم. لذلك يجب ايجاد فترة في النهار مدتها 20 دقيقة لكي ينام خلالها الطفل. لأنه إذا حرم منه بصورة فجائية سوف يكون الأمر صعبا عليه.

وبحسب ألكسندر، هؤلاء الأطفال هم بحاجة ماسة للراحة أثناء النهار، لأنه من دون ذلك ينخفض نشاطهم الفكري والجسدي بصورة ملحوظة بحلول المساء. لأن لديهم حالة فسيولوجية خاصة، يمكن التخلص منها تدريجيا مع مرور الوقت وليس بصورة فورية.








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