الثلاثاء, 05-سبتمبر-2023 الساعة: 09:48 م - آخر تحديث: 09:47 م (47: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
أصعب اختبار للتحالف
يحيى علي نوري
المؤتمر‮ ‬نقطة‮ ‬تحول‮ ‬مهمة‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬اليمن
عبد‮السلام‮ ‬الدباء
شبوة الصابرة تودع بحزن عميق المناضل المجاهد عبدالله طرموم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
د. أبو بكر القربي
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
أخبار
المؤتمر نت - علاوة على أن التدخين يسبب أمراض الرئة، مثل انتفاخ الرئة والتهاب القصبات المُزمن، ويؤدي كذلك إلى تفاقم الربو، أنواع السرطان الأخرى، يزيد التدخين من فرص الإصابة بالعديد من أنواع السرطان

كيف يؤثّر التّدخين في نفسيّتك؟

المؤتمرنت -
كيف يؤثّر التّدخين في نفسيّتك؟
علاوة على أن التدخين يسبب أمراض الرئة، مثل انتفاخ الرئة والتهاب القصبات المُزمن، ويؤدي كذلك إلى تفاقم الربو، أنواع السرطان الأخرى، يزيد التدخين من فرص الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، مثل سرطانات الفم والحلق (البلعوم) والمريء والحنجرة والمثانة والبنكرياس والكلى وعنق الرحم وبعض أنواع ابيضاض الدم (لُوكيميا).

وفي هذا المجال، اكتشف علماء جامعة أرهوس الدنماركية أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب، والاضطراب ثنائي القطب.

وتشير مجلة Acta Psychiatrica Scandinavica، إلى أن الباحثين درسوا بيانات تخص 350 ألف شخص. واكتشفوا أن الشخص يبدأ بالتدخين عادة قبل سن العشرين وغالبا ما يصاب الأشخاص باضطرابات نفسية بالمتوسط في عمر 30-60 عاما ومعظمهم من المدخنين.

ومن الأضرار التي يسبّبها التدخين أيضاً أنه يحتوي دخان التبغ على ما يزيد عن 60 مادة كيميائية يُعرف أنها مسببة للسرطان وآلاف المواد الضارة الأخرى. حتى السجائر “الطبيعية بالكامل” أو العشبية تحتوي على مواد كيميائية ضارة.

يعرض التدخين من حولك أيضًا لمشكلات صحية. فالأزواج غير المدخنين الذين يعيشون مع أزواج مدخنين معرضون لمخاطر أعلى للإصابة بسرطان الرئة ومرض القلب مقارنة بالأشخاص الذين لا يعيشون مع أحد المدخنين. وأيضًا الأطفال الذين يدخن آباؤهم هم أكثر عرضة لتفاقم الربو والتهابات الأذن ونزلات البرد.

إن أفضل طريقة للوقاية من إدمان النيكوتين هي عدم استخدام التبغ في المقام الأول.

وأفضل طريقة لمنع الأطفال من التدخين هي ألا تدخن أنت نفسك. فقد أظهرت الأبحاث أن الأطفال الذين لا يدخن آباؤهم أو الذين نجحوا في الإقلاع عن التدخين هم أقل عرضة لممارسة سلوك التدخين.

ويزداد احتمال انضمام الطفل إلى قافلة المدخنين إذا كان والداه أو أحدهم من المدخنين. وقد تمكن الباحثون من تحديد الجينات التي تزيد من احتمال أن يصبح الشخص مدخنا. وهذه الجينات يمكن أن تكون مرتبطة بخطر الإصابة بالأمراض النفسية.

ويقول الباحثون: “التفسير الآخر لهذه المسألة هو أن التدخين يسبب التهابا في الدماغ، ما قد يؤدي على المدى الطويل إلى تلفه وبالتالي إلى اضطرابات نفسية مختلفة. ولكنهم لم يتمكنوا من تحديد الأسباب الدقيقة”.وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
قضايا وآراء: إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
قضايا وآراء: أصعب اختبار للتحالف
رياضة: صربيا إلى نصف نهائي مونديال كرة السلة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
عربي ودولي: شويغو: أوكرانيا خسرت 66 ألف جندي
مجتمع مدني: كيف نتعامل مع عصبية كبار السن؟
محافظات: استبدال ألف اسطوانة غاز في ذمار
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض
عربي ودولي: نقابات تحذر الاحتلال من المساس بالأسرى
أخبار: التعليم الفني تعلن النتيجة العامة وأوائل الجمهورية
أخبار: 25.5 مليون يمني يعيشون تحت خط الفقر
قضايا وآراء: المؤتمر‮ ‬نقطة‮ ‬تحول‮ ‬مهمة‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬اليمن
أخبار: أجواء حارة وأمطار.. الأرصاد يكشف تفاصيل الطقس
أخبار: مكتب رئيس المؤتمر ينفي وجود حساب له على منصة (اكس-تويترسابقا)
أخبار: تعز.. اعتداء وحشي على مواطن مربوط في شجرة
فنون ومنوعات: فائدةٌ مُذهلة للانترنت
عربي ودولي: بوتين: مستعدون لاستئناف صفقة الحبوب
رياضة: برشلونة يتخطى عقبة أوساسونا بصعوبة
علوم وتقنية: هكذا تتخلّصون من الصداع من دون أدوية
أخبار: وزير الزراعة يناقش مع الفاو تنفيذ عدد من المشاريع
رياضة: ثنائية مبابي تقود باريس لاكتساح ليون
اقتصاد: تعاملات حذرة تخفض الدولار
عربي ودولي: مواجهات مع الاحتلال غربي رام الله
أخبار: 9 غارات ضمن 74 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة
محافظات: ذمار: تسعيرة جديدة لتعبئة مياه الشرب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023