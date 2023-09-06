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أخبار
المؤتمر نت - يشعر الكثيرون بألم في منطقة لوح الكتف، فيما أسباب هذا الألم مختلفة

طبيب يوضح سبب ألم الكتف

المؤتمرنت -
طبيب يوضح سبب ألم الكتف
يشعر الكثيرون بألم في منطقة لوح الكتف، فيما أسباب هذا الألم مختلفة.

ويشير الدكتور سيرغي أغابكين، إلى أنه من المهم عدم الخلط بين هذا الألم وأعراض أمراض القلب ويجب قبل كل شيء الانتباه إلى طبيعة الألم وموضعه ومتى يشعر به الشخص، إن كان الألم في الكتف الأيسر، وفقاً لـRT.

ووفقا له، أكثر أسباب الألم في لوحي الكتف انتشارا هي رد الفعل على النشاط البدني والتوتر النفسي والعاطفي.

ويظهر الألم في هذه الحالة في منطقة لوح الكتف الأيسر ولذلك يجب على الشخص الخضوع للفحص للتأكد من حالة القلب والأوعية الدموية، وإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي لقسم العمود الفقري في منطقة الصدر.

ويمكن أن يشير الألم في المنطقة بين لوحي الكتف إلى قرحة المعدة.

ومن أجل تشخيص الإصابة في الوقت المناسب والبدء في علاج القرحة، يجب على الشخص الخضوع لتنظير المعدة.








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