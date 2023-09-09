المؤتمرنت -

قتلى وجرحى في زلزال ضرب مناطق بالمغرب

أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم السبت، بوفاة 4 أشخاص في مدينة ورزازات المغربية جراء الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة في المغرب.





وأعلن المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء في وقت سابق اليوم، تسجيل هزة أرضية مركزها إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.



وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي انهيار بعض المباني في عدد من المدن المغربية جراء الزلزال، لكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن تسجيل إصابات أو وفيات جراء الكارثة.



وضربت هزة أرضية ثانية المغرب، ليل الجمعة/السبت، بلغت شدتها 4.8 درجة على مقياس ريختر.



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هرع السكان إلى الشوارع جراء الزلزال، وشوهدت مباني متصدعة ودمارا واسعا عقب الزلزال

ولم يتم الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار مادية بعد.



