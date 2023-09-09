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المؤتمر نت - قتل 822 شخصاً وأصيب 672 بجروح في زلزال قوي ضرب المغرب يوم السبت متسببا بأضرار جسيمة

1494 قتيلاً وجريحاً في زلزال المغرب

المؤتمرنت -
1494 قتيلاً وجريحاً في زلزال المغرب
قتل 822 شخصاً وأصيب 672 بجروح في زلزال قوي ضرب المغرب يوم السبت متسببا بأضرار جسيمة وبحالة ذعر في مراكش ومدن أخرى كثيرة، على ما أظهرت حصيلة جديدة صادرة عن وزارة الداخلية.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريشتر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية السبت "إلى حدود الساعة العاشرة صباحا، سجلت 822 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة". وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط 632 قتيلا و329 إصابة.

واوضح "تم تسجيل 394 حالة وفاة في إقليم الحوز مركز الزلزال، و271 وفاة في إقليم تارودانت، و91 وفاة في شيشاوة، و13 وفاة بمراكش".

وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء إلى أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل.. مضيفاً: إنه "يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي"، وفق وسائل إعلام محلية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها مستخدمو الانترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حطام مساكن في أزقة مراكش، وسيارات تضررت جراء تساقط حجارة. وناشدت السلطات الصحية في مراكش المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ المصابين في الزلزال القوي الذي ضرب جنوب البلاد وخلف مئات القتلى والجرحى.








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