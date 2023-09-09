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المؤتمر نت - خسر المنتخب اليمني الأولمبي أمام مضيفه منتخب فيتنام بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا

أولمبي اليمن يخسر أمام فيتنام

المؤتمرنت -
أولمبي اليمن يخسر أمام فيتنام
خسر المنتخب اليمني الأولمبي أمام مضيفه منتخب فيتنام بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وفرض الأولمبي اليمني اسلوب لعبه خلال الشوط الاول من اللقاء واضاع لاعبونا عدد من الفرص امام المرمى الفيتنامي اخطرها تسديدة قاسم الشرفي الذي اخرجها حارس فيتنام بصعوبة الى ركنية، بالمقابل كانت الفرص الفيتنامية خلال الشوط الأول تنتهي عند قفازات الحارس المتألق عبد الله السعدي، لينتهي الشوط الأول الذي شهد هطول امطار غزيرة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني كان اللعب سجالا بين المنتخبين مع أفضلية نسبية لفيتنام بسبب التغييرات التي قام بها مدرب منتخب فيتنام الفرنسي فيليب تروسيه وأعطت الإضافة وتجديد المخزون اللياقي لمنتخب فيتنام،بينما اعتمد منتخبنا على إرسال كرات طويلة الى احمد ماهر وحمزة محروس وسط رقابة لصيقة فرضها دفاع فيتنام على الثنائي.

وبينما المباراة في طريقها للتعادل السلبي، يحرز البديل بوي في هو هدف قاتل في الدقيقة 85 من ضربة ركنية وضعها في مرمى منتخبنا.

حاول لاعبو منتخبنا الوطني بعد الهدف البحث عن هدف التعادل دون جدوى نتيجة التنظيم الدفاعي المحكم من قبل المنتخب الفيتنامي، لينتهي اللقاء بفوز فيتنام بهدف دون مقابل ويعزز صدارتة للمجموعة برصيد ست نقاط.

رغم خسارة الأحمر اليمني تبقى حظوظه قائمة في التأهل كأفضل ثاني بشرط الفوز في اللقاء القادم امام غوام الذي تعادل قبل لقاء منتخبنا مع سنغافورة بهدف لهدف.

فوز أولمبي اليمن في اللقاء القادم يجعله يدخل في حسابات أفضل مركز ثاني بين المجموعات.








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