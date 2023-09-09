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المؤتمر نت - أصبح الهاتف الحديث جزء من حياة الأسرة، يشغل الصغير قبل الكبير، ونتج عن شيوع استخدامه عادات وأنماط مختلفة، فما العمر المناسب لكي يكون الطفل قادراً على استخدام هاتف ذكي

متى يجب أن يمتلك طفلك هاتفا ذكيا؟

المؤتمرنت -
متى يجب أن يمتلك طفلك هاتفا ذكيا؟
أصبح الهاتف الحديث جزء من حياة الأسرة، يشغل الصغير قبل الكبير، ونتج عن شيوع استخدامه عادات وأنماط مختلفة، فما العمر المناسب لكي يكون الطفل قادراً على استخدام هاتف ذكي؟

استطلعت صحيفة واشنطن بوست آراء خبراء لتتوصل إلى حزمة من النصائح، والتي تقترح أن العمر المناسب لاقتناء هاتف ذكي للأطفال قد يكون في السن بين 10 إلى 14 عاما.

وهذا لا يعني السماح للأطفال باستخدام أجهزة هواتف ذكية متطورة بشكل مباشر في هذه السن، إذ عليهم البدء بتعليمهم تحمل مسؤولية استخدام وامتلاك أجهزة اتصال، أو حتى ساعة ذكية.

وقد يبدأ الأهل بمناقشة السماح للطفل بامتلاك هاتف خلوي بعد سن 10 سنوات وتوعيته بالمخاطر التي ينطوي عليها هذا الأمر، وبعد ذلك مع اقترابه من بلوغ المرحلة السادسة والسابعة من التعليم إتاحة استخدامه لمثل هذه الأجهزة.

كاثرين بيرلمان، مؤلفة دليل بعنوان "الهاتف الأول" تقول للصحيفة "إن من 10 إلى 12 عاما هو سن جيدة لاستخدام الأجهزة الذكية لأن الأطفال ما زالوا مرتبطين بشكل كبير بوالديهم" وهو ما سيسهل متابعتهم في مرحلة المراهقة من دون اختراق خصوصيتهم وفق موقع قناة الحرة.

في السابق اقترح خبراء أن ينتظر الأهالي حتى يصبح أبناؤهم في المرحلة الثامنة وهم في المدرسة المتوسطة قبل امتلاكهم واستخدامهم لهذه الأجهزة، ولكن مع جائحة كورونا وما فرضته من تعليم إلكتروني واستخدام الإنترنت والاتصالات في المدارس والمنازل من غير المنطقي تأخير ذلك لهذا العمر بحسب بيرلمان.

وحتى لو لم تكن هذه الهواتف متصلة بالإنترنت بشكل مباشر، على الأهالي أيضا توعية أطفالهم حول ما قد يتعرضون له خلال استخدام الهاتف والإنترنت خاصة وهم في عمر مبكرة.

وبحسب مركز أبحاث بيو حوالي 95 في المئة من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 17 عاما في الولايات المتحدة لديهم إمكانية الوصول لهواتف ذكية متصلة بالإنترنت.








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