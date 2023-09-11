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المؤتمر نت - افتتح نائب وزير التربية والتعليم خالد جحادر ووكيل أول محافظة الحديدة أحمد البشري، اليوم 5 مدارس بمديرية المنصورية بتكلفة تقديرية تصل إلى 500 مليون ريال

افتتاح 5 مدارس في المنصورية بالحديدة

المؤتمرنت -
افتتاح 5 مدارس في المنصورية بالحديدة
افتتح نائب وزير التربية والتعليم خالد جحادر ووكيل أول محافظة الحديدة أحمد البشري، اليوم 5 مدارس بمديرية المنصورية بتكلفة تقديرية تصل إلى 500 مليون ريال.

شملت المدارس التي تم بنائها وإعادة ترميمها وصيانتها، وافتتاحها في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، الفوز، النصر، الشهيد الصماد، السلام وأسماء، بتمويل الصندوق الاجتماعي واليونيسف ومبادرات مجتمعية.

واعتبر جحادر والبشري، افتتاح المدارس انجازاً نوعياً يتوج صمود القطاع التربوي وتعزيز أداء الكوادر التربوية في ميدان العلم والمعرفة.

وأكدا أن إعادة بناء تلك المدارس وترميم وتأهيل بعضها جراء ما تعرضت له من تدمير كلي وجزئي نتيجة العدوان، ستظل شاهداً على فداحة جرائم النظام السعودي على الشعب اليمني وتدمير مقدراته بما فيها استهداف المنشآت التعليمية.

ونوه نائب وزير التربية ووكيل أول المحافظة، بجهود دعم بناء وترميم الخمس المدارس في مديرية المنصورية، ضمن مشاريع وخطط استعادة التعليم في المناطق المتضررة بالحديدة.

وأشادا بمبادرة المجتمع في دعم مشروع دعم التعليم بتوفير أجور نقل وحافز رمزي لعدد من المعلمين بأربعة ملايين و500 ألف ريال، وتوفير منظومات طاقة شمسية لعشر مدارس بتكلفة ثلاثة ملايين ريال.








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