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أخبار
المؤتمر نت - شدد طبيب روسي على ضرورة علاج حرقة المعدة فوراً، لأن تجاهلها يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة

طبيب يحذر من حرقة المعدة: يجب علاجها فوراً

المؤتمرنت -
طبيب يحذر من حرقة المعدة: يجب علاجها فوراً
نبّه الدكتور الروسي ألكسندر مياسنيكوف أن حرقة المعدة هي رد فعل الجسم على اشياء ضارة، وأن الكثيرين اعتادوا على علاج حرقة المعدة بتناول صودا الخبز. إلّا انه من الأفضل عدم الإفراط في استخدام هذه الوسيلة. معللا ذلك بأنه "يمكن أن يؤدي تناول كمية كبيرة من صودا الخبز إلى اضطراب في عمل الكلى، وإلى تغيرات حمضية قاعدية معينة، لذلك لا ينصح باستخدام الصودا. بالطبع استخدامها مرة واحدة لن يسبب أي ضرر، ولكن حرقة المعدة لمرة واحدة شيء واستمرارها شيء آخر". وفق موقع «فيستي.رو».

ويشدد الطبيب الروسي على ضرورة "علاج الحرقة فورا، لأن تجاهلها يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة بما فيها السرطان؛ إذ ان هناك مرضا يسمى مريء باريت (Barrett Metaplasia)‏ ويسمى أيضا متلازمة باريت، حيث بسبب الحرقة تظهر في خلايا المريء تغيرات حمضية قاعدية تؤدي إلى ظهور ندب في المريء، وهذه حالة تسبق الورم السرطاني"، وفق قوله.

ويخلص مياسنيكوف الى القول "للتخلص من الحرقة يجب الاهتمام بالنظام الغذائي وعدم الإفراط بتناول الطعام، ومن الأفضل تناول كميات صغيرة. وعدم ممارسة أي جهد بدني ونشاط رياضي بعد تناول الطعام مباشرة".








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