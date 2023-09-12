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المؤتمر نت - حقق المنتخب اليمني الأولمبي فوزاً كاسحاً على نظيره منتخب غوام 5-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم في ختام منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً

أولمبي اليمن يكتسح غوام بخماسية

المؤتمرنت -
أولمبي اليمن يكتسح غوام بخماسية
حقق المنتخب اليمني الأولمبي فوزاً كاسحاً على نظيره منتخب غوام 5-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم في ختام منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً، التي تستضيفها قطر 2024م.

وارتفع رصيد منتخبنا الوطني إلى 6 نقاط من 3 مباريات في المركز الثاني خلف منتخب فيتنام المتصدر بالرصيد نفسه.

سجل أهداف الأحمر اليمني كلٌ من حمزة محروس في الدقيقة الاولى من الشوط الأول، ومحمد ناجي في الدقيقة 16، فيما سجل قاسم الشرفي في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل أحمد ماهر الهدف الرابع في الدقيقة 65، واختتم اللاعب صقر الحربي أهداف منتخبنا الوطني في الدقيقة 87.

ويغادر الأولمبي اليمني البطولة بالمركز الثاني في انتظار حسابات التأهل المعتمدة على نتيجة سنغافورة وفيتنام، لتحديد أول وثاني المجموعة، أو التأهل كأفضل ثاني بعد انتهاء مباريات بقية المجموعات.

وحصل لاعب منتخبنا الوطني قاسم الشرفي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.








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