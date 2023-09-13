الأربعاء, 13-سبتمبر-2023 الساعة: 04:04 م - آخر تحديث: 03:54 م (54: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حكومة الخيانة والارتزاق (اليمنية) تواصل بيع خيرات اليمن لممثلي دول العدوان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
أصعب اختبار للتحالف
يحيى علي نوري
المؤتمر‮ ‬نقطة‮ ‬تحول‮ ‬مهمة‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬اليمن
عبد‮السلام‮ ‬الدباء
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
د. أبو بكر القربي
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
أخبار
المؤتمر نت - الإفراج عن سجناء في المحويت

الإفراج عن سجناء في المحويت

المؤتمرنت -
الإفراج عن سجناء في المحويت
وجه النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، بالإفراج عن عدد من السجناء رهن التحقيق والتنفيذ لأحكام بعقوبات سالبة للحرية، قضوا ثلاثة أرباع مدتها بالحبس، في محافظة المحويت، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .

جاءت هذه التوجيهات خلال زيارة النائب العام، للنيابات والسجون في مديريات الطويلة، وخبت النويرة وحفاش والمدينة في المحويت، وتفقد سير عملها ومستوى أداءها والتعاون والتنسيق بينها والمحاكم ومأموري الضبط القضائي للبت في القضايا خصوصا التي على ذمتها سجناء .

وخلال الزيارات أكد النائب العام استمرار النزول الميداني للمحافظات تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى للعمل على تسريع الإجراءات وحل مشاكل تأخر القضايا، إلى جانب مساعدة السجناء المعسرين، وانصاف المظلومين وتقريب العدالة من المواطنين .

ووجه القاضي الديلمي خلاله اجتماعه برئيس ووكلاء وأعضاء النيابات ومأموري الضبط القضائي في المحافظة بوضع آليات عمل وقنوات تواصل أكثر فاعلية لتبادل المعلومات وإرسال واستلام المذكرات والملفات، وعقد اللقاءات الدورية لمناقشة الإجراءات الكفيلة بإنفاذ القانون وسرعة البت في القضايا المضبوطة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار ليبيا
فنون ومنوعات: إلهام شاهين: أنقذوا ليبيا من إعصار دانيال
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب في الاسواق العالمية
محافظات: إغلاق ميدان السبعين بصنعاء
عربي ودولي: المغرب ترفض المساعدات الجزائرية
رياضة: البرتغال تكتسح لوكسمبورغ بـ 9 أهداف
عربي ودولي: الاحتلال يخطر بهدم منازل في أريحا
فنون ومنوعات: تحذير أوروبا من "غزو" مدمر
مجتمع مدني: هذا ما يفعله الخوف بجسمك
أخبار: الراعي يعزي نظيره الليبي في ضحايا الفيضانات
عربي ودولي: 2800 قتيل جراء "إعصار دانيال" في ليبيا
اقتصاد: تراجع مؤشر بورصة مسقط
رياضة: أولمبي اليمن يكتسح غوام بخماسية
أخبار: 3 جرحى بنيران العدو السعودي في صعدة
أخبار: معدل التلوث بمخلفات الحرب في اليمن الأعلى عالمياً
أخبار: توزيع 23 حراثة على مزارعي بني مطر بصنعاء
فنون ومنوعات: دنيا تكشف تطورات حالتها الصحية
عربي ودولي: الصين تنفي التجسس على بريطانيا
ثقافة: حلمي بكر: “خسرت كل حاجة”
رياضة: ألمانيا تُتوج بطلة لكأس العالم لكرة السلة
علوم وتقنية: 6 علامات تظهر نقص فيتامين "د"
عربي ودولي: زيلينسكي يهدد دول الاتحاد الأوروبي
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
علوم وتقنية: طبيب يحذر من حرقة المعدة: يجب علاجها فوراً
محافظات: افتتاح 5 مدارس في المنصورية بالحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023