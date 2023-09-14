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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسواحل خلال الـ24 ساعة القادمة

الأرصاد يحذر: أمطار غزيرة وحرارة شديدة

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر: أمطار غزيرة وحرارة شديدة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسواحل خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات لحج، تعز، الضالع، إب، ريمة، ذمار، وسهل تهامة.

ومن المتوقع كذلك هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات المحويت، عمران، حجة، صعدة، غرب صنعاء، شبوة، حضرموت، أبين والسواحل الجنوبية.

وحسب المركز يُحتمل أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 42 درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة بين 33- 39 درجة.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى شديدة حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 18 - 32 عقدة ومعتدلة إلى نشطة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن وباب المندب تتراوح سرعتها بين 10-20 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في محطة الرصد الجوي في إب بلغت 0.1 ملم، وهطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وحضرموت والمهرة، وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية واستخدام الهواتف النقالة وكذلك من التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار.

ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل في المناطق المتوقع أن تشهد أجواء حارة إلى شديدة الحرارة.

كما حذر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.








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