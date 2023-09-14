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أخبار
المؤتمر نت - أجرى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، اتصالين هاتفيين بكل من الشيخ محمد مشلي الرضي عضو اللجنة العامة للمؤتمر عضو مجلس النواب، والشيخ أحمد محمد الضبيبي عضو مجلس النواب

الأمين العام يطمئن على صحة النائبين الرضي والضبيبي

المؤتمرنت -
الأمين العام يطمئن على صحة النائبين الرضي والضبيبي
أجرى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، اتصالين هاتفيين بكل من الشيخ محمد مشلي الرضي عضو اللجنة العامة للمؤتمر عضو مجلس النواب، والشيخ أحمد محمد الضبيبي عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، للإطمئنان على صحتهما بعد إجراىهما عمليتين كُللت بالنجاح.

وفي الاتصال اطمأن الأمين العام على صحة الشيخ الرضي والشيخ الضبيبي،؛ناقلا إليهم تحيات وتهاني رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، لهم على نجاح العمليات الجراحية، وتمنياته لهم دوام الصحة والعافية والشفاء العاجل.

من جانبهما ثمن النائبان محمد الرضي وأحمد الضبيبي مبادرة رئيس المؤتمر والأمين العام وسؤالهم عن صحتهما، مشيرين إلى أن مثل هذه المبادرة ليست جديدة على قيادة المؤتمر والتي دأبت على الاهتمام والمتابعة لأوضاع القيادات المؤتمرية.

وعبر عضوا مجلس النواب عن شكرهما لرئيس المؤتمر وللأمين العام ومن خلالهم إلى كافة قيادات المؤتمر التي تواصلت بهم على مشاعرهم الإنسانية، مؤكدين تحسن حالتهما الصحية ولله الحمد.








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