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المؤتمر نت - بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة

الامين العام يعزي بوفاة رئيس فرع المؤتمر بمديرية باقم

المؤتمرنت -
الامين العام يعزي بوفاة رئيس فرع المؤتمر بمديرية باقم
بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذ/ حسين حسن حسين سران عضو اللجنة الدائمة المحلية ، رئيس فرع المؤتمر بمديرية باقم محافظة صعدة، ، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار الامين العام إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته المجتمعية والإنسانية، وحضوره التنظيمي والسياسي والاجتماعي الفاعل.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد / حسين بن حسين حسن سران، واخوانه وكافة آل سران بمديرية باقم محافظة صعدة، عبّر أمين عام المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.

سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"








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