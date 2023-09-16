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المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع هطول أمطار وحرارة مرتفعة

الأرصاد يتوقع هطول أمطار وحرارة مرتفعة

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع هطول أمطار وحرارة مرتفعة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وطقساً حاراً نهاراً على المناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من محافظات لحج، تعز، إب، ريمة، ذمار، المحويت، حجة، غرب كل من ذمار وعمران وصعدة.

وقد تمتد الأمطار شرقاً إلى أجزاء من مرتفعات أبين وشبوة وغرباً إلى سهل تهامة .

وحسب المركز قد يكون الطقس حاراً جافاً نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38-43 درجة مئوية، في حين قد يكون حاراً رطباً في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة بين 33-39 درجة.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح معتدلة إلى نشطة السرعة حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية تتراوح سرعتها بين 12-30عقدة.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ حجة: 23 ملم، ريمة: 13.2، إب: 2.1، الكدن: 1.7، المحويت: 1.5، صرفيت: 0.2ملم.

وهطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات والسهول الساحلية الغربية والهضاب الداخلية كانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان والتواجد أو عبور ممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها.

ونصح بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى.

ودعا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية.








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