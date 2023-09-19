الثلاثاء, 19-سبتمبر-2023 الساعة: 06:25 م - آخر تحديث: 04:58 م (58: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حكومة الخيانة والارتزاق (اليمنية) تواصل بيع خيرات اليمن لممثلي دول العدوان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
أصعب اختبار للتحالف
يحيى علي نوري
المؤتمر‮ ‬نقطة‮ ‬تحول‮ ‬مهمة‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬اليمن
عبد‮السلام‮ ‬الدباء
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
د. أبو بكر القربي
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
أخبار
المؤتمر نت - احتفت مديرية اللحية بمحافظة الحديدة بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها

الحديدة .. عروض بحرية إحتفالية بالمولد النبوي

المؤتمرنت -
الحديدة .. عروض بحرية إحتفالية بالمولد النبوي
احتفت مديرية اللحية بمحافظة الحديدة بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم بأمسية احتفالية خطابية تخللها عرض متنوع بالزوارق البحرية. .

وفي الأمسية، التي أقيمت في مدينة الخوبة الساحلية، تحدث وزير الثروة السمكية ، محمد الزبيري، عن أهمية الاحتفال بذكرى مولد سيد الخلق ونبي الرحمة الذي أرسى بالحكمة والموعظة الحسنة دعائم وأسس عظيمة وخالدة للإنسانية جمعاء.


وفي الأمسية، التي حضرها عضو مجلس النواب محمد علي المقرني، حث وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، على التفاعل مع الفعاليات والأنشطة المكرسة للاحتفال بهذه المناسبة الدينية الجليلة، وجعلها فرصة للعودة إلى كتاب الله عز وجل والتعرف على سيرة النبي الأكرم والتخلق بأخلاقه والتأسي بأفعاله والاقتداء بهديه قولاً وفعلاً.

ودعا إلى المشاركة الفاعلة والخروج المشرف في الفعالية الكبرى في 12 من ربيع الأول لإحياء هذه الذكرى العطرة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: تحديث جديد لهواتف “آيفون 12”
فنون ومنوعات: ليبيا.. قط يساعد في العثور على ناجين تحت الأنقاض
اقتصاد: ارتفاع الروبل الروسي أمام الدولار واليورو
رياضة: كاك بنك يهزم البنك الدولي ويتوج بطلا لكأس البنوك
عربي ودولي: إصابة فلسطينيين برصاص العدو شرق غزة
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
عربي ودولي: ايران تعلن تبادل 5 سجناء مع امريكا
أخبار: شهر الفيضانات.. 10 دول تعرضت لحوادث مدمرة في سبتمبر
رياضة: ريال مدريد يستعيد صدارة الليجا بعد فوزه على سوسيداد
رياضة: أرسنال يحقق فوزا صعبا على إيفرتون
عربي ودولي: مقتل 14 في تحطم طائرة بالبرازيل
أخبار: وفاة 7 نساء جراء صواعق رعدية في الحديدة
عربي ودولي: إصابات خلال قمع العدو الصهيوني لمسيرات في غزة
رياضة: برشلونة يسحق ريال بيتيس بخماسية نظيفة
أخبار: توقعات بهطول امطار متفرقة في 8 محافظات يمنية
أخبار: 5 فوائد مذهلة لنبتة تزرع باليمن.. تعرف عليها
أخبار: فعاليات متنوعة في إب احتفاءا بالمولد النبوي
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار وحرارة مرتفعة
أخبار: الشريف يطمئن على صحة مجيديع
أخبار: هطول امطار متوقعة على 9 محافظات يمنية
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة رئيس فرع المؤتمر بمديرية باقم
عربي ودولي: مقتل 30 إرهابياً بعملية عسكرية في الصومال
محافظات: إتلاف 1.5 طن أدوية بيطرية في صنعاء
فنون ومنوعات: طارق الشناوي يقاضي مصطفى قمر
رياضة: المرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023