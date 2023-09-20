المؤتمرنت -

صرف المرتبات وحل شامل .. الوفد الوطني المفاوض يعود إلى صنعاء للتشاور

عاد إلى صنعاء الليلة الماضية الوفد الوطني المفاوض، برفقة الوسيط العُماني بعد خمسة أيام من المفاوضات التي أجراها مع الطرف السعودي في الرياض.



واوضح رئيس الوفد الوطني الاستاذ محمد عبدالسلام على حسابه بموقع (x) أنه " في إطار المساعي المشكورة التي يبذلها الأشقاء في سلطنة عمان لدعم السلام وإنهاء الأزمة الانسانية أجرى وفدنا فور وصوله إلى الرياض لقاءات مكثفة مع الجانب السعودي ناقشنا فيها بعض الخيارات والبدائل لتجاوز قضايا الخلاف التي وقفت عندها الجولة السابقة".



واضاف:" وسنرفعها للقيادة للتشاور وبما يساعد في سرعة صرف المرتبات ومعالجة الوضع الإنساني الذي يعاني منه شعبنا اليمني وبما يؤدي إلى حل عادل وشامل ومستدام".