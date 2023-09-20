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المؤتمر نت -

موعد مباراة برشلونة وانتويرب 2023

المؤتمرنت -
موعد مباراة برشلونة وانتويرب 2023
في ظل انطلاق مباريات دوري أبطال أوروبا ، يتوق الجماهير إلى تحديد تردد قناة بي إن سبورت 4 الجديد 2023 وتلقيها عبر نايل سات ، حيث ستقدم المواجهات المثيرة والمميزة التي يترقبها المشجعون وتضم العديد من المنافسات الشرسة.


تردد قناة بي إن سبورت 4 الجديد

في السطور التالية تردد قناة بي إن سبورت 4 الجديد 2023 عبر قمر نايل سات، لهذا الكثير من المشاهدين يتسابقون من اجل ضبط التردد والاستمتاع بمشاهدة كل ما هو جديد وحصري، فسيكون الجمهور على موعد مع مباريات الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وقد أعلنت قناة بي إن سبورت 4 على تفردها بطرح بعض المواجهات.

بي إن سبورت 4 تعتبر من أهم القنوات التي انطلقت لتعمل على تغطية العديد من البطولات المميزة منها دوري أبطال أوروبا، فمن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات دوري أبطال أوروبا، وسيكون الجمهور على موعد مع مباراة برشلونة وانتويرب، وسيكون الملايين من جمهور كرة القدم على موعد مع مواجهات مثيرة وشرسة وستبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين.

تردد قناة بي إن سبورت 4 الجديد 2023

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11585.
الاستقطاب: عمودي.
الترميز: 27500.
تصحيح الخطأ: 3/2.

مباراة باريس سان جيرمان و بروسيا دورتموند

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ميلان شكرينيار – لوكاس هيرنانديز
وسط الملعب: وارن زائير إيمري – مانويل أوجارتي – فيتينيا
في الهجوم: عثمان ديمبيلي – جونسالو راموش – كيليان مبابي

مباراة باريس سان جيرمان و بروسيا دورتموند

حراسة المرمي: جريجور كوبيل
الدفاع: ماريوس وولف – ماتس هوملس – نيكو شلوتربيك – رامي بن سبعيني
وسط الملعب:يوليان براندت – إيمري تشان – مارسيل زابيتسر
الهجوم: دونييل مالين – سيباستيان هالير – كريم أديمي

تردد قناة بي ان سبورت 1 علي نايل سات الناقلة للمباراة

تردد القناة: 11013.
القمر الصناعي: نايل سات.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
تصحيح الخطأ: 3/2.
تردد قناة بي ان سبورت 1 علي عرب سات

التردد: 11547.
القمر الصناعي: عرب سات.
الإستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز 27500.








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