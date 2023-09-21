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أخبار
المؤتمر نت -

هزة ارضية في تونس

المؤتمرنت -
هزة ارضية في تونس
سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، امس الأربعاء، هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة على سلـم ريختر بعد قليل من الاعلان عن هزة ارضية ضربت مصر بلغت شدتها 4.5 درجة على مقياس ريختر، شمال غرب مرسى مطروح وثالثة قبالة السواحل الليبية


واوضح المعهد الوطني للرصد الجوي” إن الهزة كانت على الساعة 03 و35 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، وقد تم تحديد مركز الرجة بـ35.84 درجة خط عرض و10.7 درجة خط طول، وذلك قبالة ساحل مدينتي سوسة والمنستير الساحليتين وقد شعر بها مواطنون.

وامس الاربعاء ايضا أعلن المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وقوع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، شمال غرب مرسى مطروح.

فيما أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن هزة أرضية بقوة 4.6 درجة وقعت في منطقة بالبحر المتوسط قبالة ساحل مدينة طبرق الليبية، عند الساعة 03:33 صباحا كانت على بعد 69 كيلومترا شمال شرق ساحل طبرق، وعلى عمق عشرة كيلومترات.








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