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أخبار
المؤتمر نت - فعالية في صعاء تكشف عن 140 منتج دوائي محلي

صنعاء: فعالية تكشف عن 140 منتج دواء محلي الصنع

المؤتمرنت -
صنعاء: فعالية تكشف عن 140 منتج دواء محلي الصنع
بدأت بصنعاء اليوم فعاليات الأسبوع العلمي والمعرض الدوائي الصيدلاني الخامس والندوة العلمية، تنظمه جامعة الحكمة بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة تحت شعار "الصيدلاني يعزز النظام الصحي".

واطلع وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع الشؤون التعليمية الدكتور غالب القانص ومعه رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور صلاح مسفر على محتويات وطبيعة المعرض الذي يحتوي على 140 منتجاً دوائياً صيدلياً ومستحضرات التجميل المستخلصة من النباتات الطبية النادرة التي يزخر بها اليمن والتعرف على مراحل استخلاص وإنتاج وصناعة الدواء.

واستمعا من نائب رئيس الجامعة الدكتور ماجد القطوي ورئيس قسم الصيدلة بالجامعة الدكتور محمد الخولاني إلى إيضاح حول نوعية المنتجات الصيدلانية التي أنتجها طلاب كلية الصيدلة بالجامعة ومصادرها وقياس مدى الفاعلية للأدوية والمستحضرات في طريق إيجاد البدائل الممكنة للتحول نحو الصناعات الوطنية بكفاءات وخبرات يمنية.

وفي الافتتاح أشاد الوكيل القانص بمحتويات المعرض الصيدلاني الذي تنظمه الجامعة للسنة الخامسة بيوم الصيادلة العالمي بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي وأعياد ثورتي 21 و26 من سبتمبر وفي إطار الأنشطة البحثية والعلمية التي تنتهجها الجامعة.

وأكد أهمية دور البحث العلمي وتشجيع الصيادلة على تطوير منتجات الأدوية المحلية وفق المعايير والمواصفات العالمية لتغطية احتياجات السوق من أصناف الدواء المختلفة.

ودعا طلاب الصيدلة إلى تغير مفهوم مهنة الصيدلة والانتقال بها من بايعي أدوية ومندوبين إلى التصنيع الدوائي لتحقيق الأمن الدوائي والاكتفاء الذاتي، حاثاً الجهات المعنية على تطوير المستحضرات الصيدلانية متعددة المصادر، والاهتمام بالصناعة الدوائية الوطنية.

من جانبه أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور مسفر ونائب رئيس الجامعة الدكتور القطوي أن الأمن الدوائي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني.

وأشارا إلى حرص الجامعة على الاحتفال باليوم العالمي للصيادلة لما تمثله مهنة الصيدلي، وشددا على أهمية الارتقاء بمهنة الصيدلة من خلال المزج بين العلوم المعرفية والتطبيقية بما يواكب التطورات العالمية للارتقاء بجودة المخرجات وإيجاد كوادر قادرة على إنتاج وتصنيع دواء محلي ذات فاعلية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

كما أكد مسفر والقطوي، أن الجامعة تحتفل بهذه المناسبة بأسبوع علمي في فروعها يتخلله ندوات وورش علمية بمشاركة نخبة من الأكاديميين الصيادلة ومعارض دوائية صيدلانية تبرز إبداعات وقدرات الطلاب على إنتاج وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل.

وألقيت كلمات من عميد الصيدلة بجامعة الحكمة الدكتور محمد الخولاني وممثل وزارة الصحة الدكتور عبد المنعم الشامي وممثل نقابة ملاك صيدليات المجتمع الدكتور مطهر الفيل، وأستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية الدكتور ماجد علوان، استعرضت أهداف المعرض والندوة لإبراز مهنة الصيدلي في خدمة المرضى بالتعاون مع بقية أعضاء الطاقم الطبي.

وأكدت الكلمات أن الجامعة تحتفل باليوم العالمي للصيادلة للعام الثامن تجسيداً وتأكيداً لريادة الجامعة في تعزيز قدرات الطلبة البحثية في مختلف علوم الصيدلة والاستكشاف الدوائي للأدوية من البيئة اليمنية لخدمة المجتمع والتوجه نحو الاكتفاء الدوائي في بلادنا.

إلى ذلك بدأت أعمال الندوة العلمية بمشاركة نخبة من علماء وأساتذة الصيدلة بالجامعات اليمنية ، ناقشت أوراق عمل، تناولت الأولى المقدمة من أستاذ الكيمياء الدوائية الدكتور علي الكاف دور الصيدلاني في البحث والتطوير العلمي الدوائي، وتطرقت الثانية المقدمة من أستاذ الصيدلانيات السريرية المشارك الدكتور علي اليحوي إلى دور الصيدلاني السريري في الرعاية الصحية.

واستعرض أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية الدكتور ماجد علوان دور الصيدلي في الأم الدوائي وتحسين مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة، فيما ركز أستاذ علم الأدوية والسموم الدكتور حسن المحبشي على الجانب الأكاديمي الصيدلاني بكليات الصيدلة والكليات الصحية.

وتناول الدكتور أحمد محمد الغني دور الصيدلاني في الصناعات الدوائية في حين استعرض أستاذ علم الأدوية الدكتور علي الرجوي صيدليات المجتمع والدور الخدمي المجتمعي .

وفي الختام بحضور أمين مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور محمد ضيف الله وقيادات من الوزارة وكوكبة من خبراء الصيدلة والأكاديميين من مختلف الجامعات اليمنية وطلاب وطالبات كلية الصيدلة، تم تكريم أعضاء هيئة التدريس والنقابات وشركات الأدوية الوطنية وأوائل لكلية العلوم الطبية للعام الجامعي 1444هـ.








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