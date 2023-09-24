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أخبار
المؤتمر نت - توقعات بهطول أمطار متفاوتة وأجواء حارة

توقعات بهطول أمطار متفاوتة وأجواء حارة

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار متفاوتة وأجواء حارة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق والسهول الساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من سهل تهامة والمرتفعات المحاذية له والسواحل الغربية وأجزاء من محافظات لحج، الضالع، تعز، إب، شبوة، أبين، ذمار، ريمة، المحويت وحجة .

ومن المتوقع كذلك هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من المهرة، حضرموت، البيضاء، صنعاء، عمران، صعدة والسواحل الشرقية والجنوبية.

وحسب المركز قد تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37 - 42 درجة مئوية، وحارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية ودرجات الحرارة بين 33- 39 .

وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى شديدة حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 20 - 35 عقدة، ورياح معتدلة إلى نشطة على السواحل الجنوبية والشرقية وخليج عدن ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 10- 20 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بتعز : 24.3 ملم، صرفيت: 1.0ملم، وهطلت أمطار متفرقة على أجزاء من لحج، الضالع، المهرة، سقطرى، المرتفعات الجبلية الغربية، الهضاب الداخلية، سهل تهامة والساحل الغربي وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية واستخدام الهواتف النقالة، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار.

ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة في المناطق الحارة وشديدة الحرارة.

كما حذر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.








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