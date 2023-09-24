المؤتمرنت -

تغيير دقيق للغاية يطال لون وشعار “فيسبوك”

أجرت شركة "ميتا" مالكة "فيسبوك"، تغييرًا دقيقاً للغاية وغير ملحوظ لكثير من الناس على شعار التطبيق الشهير، في مفاجأة جديدة وصفها العاملون في المنصة، بالخطوة الأكثر جرأة.



وشعار فيسبوك الجديد يشبه بشكل لافت للنظر النسخة القديمة، لكن Meta تقول إنها تعمل على تحديث "نظام الهوية" الخاص بالموقع الأزرق ويتضمن ذلك شعارا محدثا بنفس اللون الأزرق ولكن بدرجة داكنة.



كذلك شهد شعار فيسبوك تعديلات مماثلة ، فالخط العمودي للحرف "f" أصبح أكثر سمكًا قليلاً، في حين أن الجانب الأيسر من الخط الأفقي للحرف أقصر والجانب الأيمن له حافة أكثر وفق ما نقلته "ديلي ميل".



أما الشعار Facebook أصبح بزاوية أكثر قليلاً ومسافة أقل بين الحروف، باستخدام خط "فيسبوك سانس".



في هذا الشأن، قالت ميتا "كان هدفنا هو إنشاء تصميم محدث لشعار فيسبوك يكون أكثر جرأة وقوة وأبدية، وتعمل كل من التحسينات المميزة والجديدة على تحقيق تناغم أكبر عبر التصميم بأكمله كعنصر أساسي في هوية التطبيق".



كما أضافت: "لقد فعلنا ذلك من خلال دمج أكثر ثقة للون الأزرق الأساسي لفيسبوك والذي تم تصميمه ليكون من السهل الوصول إليه بصريا في تطبيقنا ويوفر تباينًا أقوى لـ "f" ليتميز".



وتابعت: "عندما يكون لديك علامة تجارية ناجحة ومميزة مثل فيسبوك، فمن المنطقي أن يكون لديك تغييرات طفيفة بدلاً من تغييرات كبيرة لأنها تتماشى مع النمو والتطور بدلاً من التغيير، لأن هذا قد يكون مثيراً للقلق للغاية بالنسبة للمستخدمين".



وقالت الشركة: "على غرار التغييرات التي طرأت على رمز الشعار، سمحت لنا هذه التحسينات بالبناء على تراث هويتنا، مع إنشاء علاقة أقوى بين كيفية اقتران العلامة النصية مع بقية الخط".



من جانبها، قالت مستشارة وسائل التواصل الاجتماعي ريا فريمان، إن الشعار الجديد "أكثر لفتا للانتباه" لكن التغييرات بشكل عام "بسيطة جدًا".



وأضافت: "لا أعتقد أنه من السيئ الاستمرار في تحديث الشعار، وأعتقد أن التغييرات الطفيفة تعزز الثقة".



20 عاماً

ونشرت ميتا أيضا رسما متحركا قصيرا للأيقونات المختلفة المستخدمة خلال تاريخ "فيسبوك" الذي يقارب 20 عامًا.



ويعود تاريخ الأول إلى عام 2005، ويتمتع بمظهر عتيق للغاية الآن، ولمن لايتذكر، فقد كان شعار "فيسبوك" مربعًا قبل التحول إلى الدائرة في عام 2019.8.*وكالات

